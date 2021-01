Datorită „muncii asidue” depuse de ministra Dumbrăveanu, peste 80% din cetățeni nu vor avea acces la vaccin

"O noutate foarte bună pentru cetățenii noștri! Cu toții am obosit de această pandemie, dar mulți moldoveni au trăit adevărate drame, provocate de virusul COVID-19. Mii de familii din țara noastră au pierdut cel puțin un membru, răpus de coronavirus. Toate speranțele întregii omeniri sunt legate de vaccinare. Anunțul mult așteptat și de moldoveni a venit de la ministerul Sănătății: din februarie începe campania de vaccinare anti-COVID-19 în Republica Moldova. Obținerea vaccinurilor se datorează unei munci asiduă ale oamenilor de la ministerul Sănătății, care a fost condus de Viorica Dumbraveanu . Toate pregătirile pentru a primi vaccinul mult-așteptat au început încă în luna septembrie a anului trecut. Pe platforma COVAX, Moldova va beneficia de o cantitate de vaccinuri, suficientă pentru a imuniza până la 20 la sută din populația țării", a scris Darovannaia pe Facebook, anunță site-ul pro-rusesc ntv.md

Avem mari speranțe că în acest an vom reveni la viață normală, așa cum a fost până la pandemie. Astfel deputatul PSRM Alla Darovannaia a comentat anunțul ministerului Sănătății despre obținerea vaccinului anti-Covid. Totodată, parlamentarul le-a mulțumit specialiștilor de la minister că au reușit să facă față acestei provocări.

Sănătate 13 Ianuarie 2021, ora: 12:28

