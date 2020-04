De când a început „românizarea” Republicii Moldova?

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Pluto a inceput de ieri miscarea retrograda si isi va pastra aparentul mers inapoi pana in 4 octombrie. Pluto se misca incet. Ii ia 21 de ani sa treaca prin fiecare semn zodiacal, ceea ce inseamna ca va influenta puternic si profund fiecare capitol din viata fiecarei zodii. Cu toate acestea,...

Kim Jong Un ar fi murit, potrivit unui post din Hong Kong, iar conform unei reviste japoneze dictatorul nord-coreean s-ar afla în ”stare vegetativă” după ce a fost supus unei operaţii la inimă luna aceasta, relatează New York Post preluat de news.ro/ Experții susțin că...

Noaptea trecută, aproximativ la ora 00:30, încă un pacient a fugit din IMSP ”Centrul COVID-19 Chișinău” de la Moldexpo, transmite Telegraph.md Potrivit informațiilor obținute de către redacția noastră, persoana, a.n. 1991, a fost internată cu suspecții de infectare...

În perioada sovietică s-a ajuns la un echilibru: s-a păstrat alfabetul chirilic, dar „limba moldovenească” a renunţat tacit la ambiţia de a se separa de limba română. Sovieticii şi-au dat seama că nu pot crea o limbă peste noapte, cu două ukazuri şi trei comitete, aşa că au permis un minim contact cu cultura română. Explozia din 1989, „românizarea” şi alfabetul latin din acest an sunt fenomene care s-au produs în lipsa oricărei participări a României. Toate documentele ieşite din arhive până acum arată faptul că Nicolae Ceauşescu nu înţelegea ce se întâmpla la Chişinău în 1989 şi chiar îl speriau solicitările naţionale ale românilor din Basarabia . În relaţia sa cu sovieticii, Ceauşescu a avut grijă să nu treacă peste anumite limite: i-a spus lui Brejnev în faţă că nu există limba moldovenească, însă nu a îndrăznit să meargă dincolo de cuvinte. „Românizarea” a început la Chişinău în 1989 fără sprijinul României. Ridicarea românilor din Basarabia a luat România prin surprindere, iar politicile de la Bucureşti în acest sens au fost în acea perioadă improvizaţii lipsite de coerenţă. Iar acest lucru demonstrează că „românizarea” de la Chişinău a fost o revenire naturală la matca normală a limbii române, nu o politică „expansionistă” a României conduse de Ion Iliescu care nu mai ştia ce să facă pentru a linişti Moscova.

