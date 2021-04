De câte kilograme scapi dacă urci zilnic 6 etaje

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Reprodus din revista săptămânală pentru probleme sociale și economice SOCIETATEA DE MÂINE, an. I, nr. 13, duminică 6 iulie 1924)

Mersul pe bicicletă fortifică tendoanele, ligamentele şi articulaţiile Mai multe calorii ardeţi dacă alegeţi bicicletă. Adică aproximativ 100, dacă mergeţi lejer, timp de o jumătate de oră. Cu ce vă alegeţi? Cu muşchii tonifiati şi cu un sistem osos fortificat. Iar cine foloseşte cu regularitate bicicletă face mai greu varice. Asta pentru că pedalatul îmbunătăţeşte circulaţia sangvină. În plus pot fi prevenite şi boli precum osteoporoză, tendinită sau coxartroză. Şi cine s-ar fi gândit că persoanele care merg des pe bicicletă sunt mai inteligente? Pentru că pedalatul ajută creierul să se oxigeneze mai bine, capacităţile intelectuale sunt mult îmbunătăţite. Iar endorfinele care sunt eliberate dau o stare de bine.

Urcatul scărilor, un obicei sănătos Aţi ratat într-o zi plimbarea pe jos? Nu-i nimic! Când ajungeţi seară acasă nu luaţi liftul, ci urcaţi pe scări! Deşi considerată o activitate banală, urcatul scărilor poate fi mai mult decât eficient pentru cei care vor să se menţină în formă. Cu 10 calorii arse pe minut, această activitate fizică este mai eficientă pentru remodelarea corporală decât mersul pe jos sau alergatul. Explicaţia: sunt puşi la treaba mai mulţi muşchi. Iar dacă adoptaţi şi o dietă sănătoasă, 60 de trepte urcate zilnic, adică în jur de 6 etaje, înseamnă aproximativ 9 kilograme în minus pe an. Dincolo de avantajele pentru silueta, cercetătorii de la Harvard spun că urcatul scărilor zilnic poate reduce riscul decesului din cauza bolilor cardiovasculare cu peste 30%. În plus acest obicei sănătos reduce durerile de articulaţii. Asta pentru că atunci când se află în mişcare pentru mai mult timp, corpul eliberează endorfine, care au un şi un rol analgezic. Aşa că dată viitoare când va îndreptăţi către lift gândiţi-va de două ori înainte de a apasă pe buton. Atenţie, însă! Dacă nu sunteţi obişnuiţi cu mişcarea, urcaţi mai întâi cât puteţi şi treptat mai adăugaţi câte un etaj!

Mersul pe jos face cu adevărat piciorul frumos! Studii recente arată că plimbările regulate reduc riscul de infarct cu până la 40%. În afară de inimă, mersul pe jos vă apară şi oasele. Densitatea osoasă este mult mai mare la vârste înaintate la persoanele care obişnuiesc să se plimbe des, spre deosebire de cele sedentare. Iar această activitate este indicată în special în cazul femeilor aflate la menopauză, pentru că nu este foarte solicitantă. Şi riscul de cancer mamar este cu aproape 20% mai mic în cazul femeilor care preferă să meargă pe jos, nu cu maşină. În plus, plimbarea este la fel de eficient ca şi alergatul. Cu o condiţie: să fie practicat alert şi să aibă o durată dublă faţă de alergare. Evident şi distanţa va fi de două ori mai mare. În plus, oamenii de ştiinţă promit că acest obicei menţine creierul sănătos. Astfel riscul apariţiei bolii Alzheimer scade. Condiţia este să mergeţi pe jos câte o jumătate de oră pe zi sau de 3 ori pe săptămâna câte o oră.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

