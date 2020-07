De câte kilograme scapi dacă urci zilnic 6 etaje

Aţi ratat într-o zi plimbarea pe jos? Nu-i nimic! Când ajungeţi seară acasă nu luaţi liftul, ci urcaţi pe scări! Deşi considerată o activitate banală, urcatul scărilor poate fi mai mult decât eficient pentru cei care vor să se menţină în formă. Cu 10 calorii arse pe minut, această activitate fizică este mai eficientă pentru remodelarea corporală decât mersul pe jos sau alergatul. Explicaţia: sunt puşi la treaba mai mulţi muşchi. Iar dacă adoptaţi şi o dietă sănătoasă, 60 de trepte urcate zilnic, adică în jur de 6 etaje, înseamnă aproximativ 9 kilograme în minus pe an. Dincolo de avantajele pentru silueta, cercetătorii de la Harvard spun că urcatul scărilor zilnic poate reduce riscul decesului din cauza bolilor cardiovasculare cu peste 30%. În plus acest obicei sănătos reduce durerile de articulaţii. Asta pentru că atunci când se află în mişcare pentru mai mult timp, corpul eliberează endorfine, care au un şi un rol analgezic. Aşa că dată viitoare când va îndreptăţi către lift gândiţi-va de două ori înainte de a apasă pe buton. Atenţie, însă! Dacă nu sunteţi obişnuiţi cu mişcarea, urcaţi mai întâi cât puteţi şi treptat mai adăugaţi câte un etaj!

Mersul pe jos face cu adevărat piciorul frumos! Studii recente arată că plimbările regulate reduc riscul de infarct cu până la 40%. În afară de inimă, mersul pe jos vă apară şi oasele. Densitatea osoasă este mult mai mare la vârste înaintate la persoanele care obişnuiesc să se plimbe des, spre deosebire de cele sedentare. Iar această activitate este indicată în special în cazul femeilor aflate la menopauză, pentru că nu este foarte solicitantă. Şi riscul de cancer mamar este cu aproape 20% mai mic în cazul femeilor care preferă să meargă pe jos, nu cu maşină. În plus, plimbarea este la fel de eficient ca şi alergatul. Cu o condiţie: să fie practicat alert şi să aibă o durată dublă faţă de alergare. Evident şi distanţa va fi de două ori mai mare. În plus, oamenii de ştiinţă promit că acest obicei menţine creierul sănătos. Astfel riscul apariţiei bolii Alzheimer scade. Condiţia este să mergeţi pe jos câte o jumătate de oră pe zi sau de 3 ori pe săptămâna câte o oră.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 24 Iulie 2020, ora: 08:11

Luna este in crestere in Fecioara si simti ca esti mai productiv. Fecioarei ii place sa munceasca si este foarte meticuloasa. Si tu poti fi la fel. Dar ai grija sa iei fiecare sarcina una cate una. Saturn se afla in apropiere si iti da un plus de vitalitate si maturitate.