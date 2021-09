De câte ori ascult Imnul de stat, mi se face rușine …

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Partidul politic Acțiune și Solidaritate(PAS) are cinci deputați noi în Parlament. Curtea Constituțională a Republicii Moldova astăzi, 21 septembrie, a validat mandatele acestora.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, șeful statului din Polonia, Andrzej Duda, și cel al Ucrainei, Vladimir Zelenski, urmează să aibă o întrevedere la New York, în cadrul unei vizite de lucru, unde vor participa la lucrările celei a 76 sesiuni a Adunării Generale a...

P.S. Am încercat să obținem mai multe informații privind autenticitatea acestui text, dar, fiind în perioada Sărbătorilor de Paști, nu ne-a răspuns nimeni de la președinție. Ținând cont însă de importanța textului, am decis, totuși, să-l publicăm. Vom reveni cu precizări, dacă va fi nevoie.

Ca să fim o țară prosperă avem nevoie nu numai de o economie puternică, o agricultură modernă, drumuri bune ș.a.m.d., ci și de demnitate națională. Or, demnitate națională înseamnă a ne rupe de minciună în privința a ceea cine suntem și ce limbă vorbim. Îndemnul meu este, deci, să vă declarați la recensământ ceea ce ne-a sfătuit Mateevici, nu ceea ce vă sfătuiește Dodon…

Al doilea sfat e acesta. Lucrul drept poate înflori numai dacă se întemeiază pe idei drepte. Cu mâhnire am văzut astăzi că între d-voastră nu toți sunt uniți asupra unor idei drepte. Unii se socotesc moldoveni, alții — cei mai puțini — români. Ei bine, dacă ați luat asupra d-voastră sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie să dați poporului idei adevărate, căci altfel întreg învățământul e fără rost. Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului, așezat prin România, Bucovina și Transilvania. Frații noștri din Bucovina, Transilvania și Macedonia nu se numesc după locurile unde trăiesc, ci-și zic români. Așa trebuie să facem și noi! Asta nu însemnează separatism, căci și cei din Transilvania, și cei din Bucovina, și cei din America se numesc tot români. Trebuie să știm de unde ne tragem, căci altfel suntem niște nenorociți rătăciți. Trebuie să știm că suntem români, strănepoți de-ai romanilor, și frați cu italienii, francezii, spaniolii și portughezii. Aceasta trebuie să le-o spunem și copiilor și tuturor celor neluminați. Să-i luminăm pe toți cu lumina dreaptă”.

Îmi permiteți în acest context o mărturisire de ordin mai personal. De când am venit președinte, în virtutea obligațiunilor de serviciu, ascult des Imnul de stat al țării noastre. Precum știți, acest Imn nu e altceva decât poezia preotului și poetului Alexei Mateevici „Limba noastră” care a fost scrisă în timpul primului Congres al învățătorilor moldoveni care a început pe 25 mai 1917. În cadrul acestui congres Mateevici a rostit o cuvântare cu valoare de testament unde a pus punctul pe „I” în problema cine suntem și ce limbă vorbim. Îmi permiteți să vă citesc acest fragment.

Și, totuși, aceste probleme încă se mai discută. Este clar cine le provoacă și cine are interesul unor asemenea discuții sterile. Din păcate, asemenea discuții sunt direct stimulate și de formularul respectiv care va fi completat în timpul recensământului, unde a fost menținută întrebarea ce poate naște doar confuzii și poate duce la obținerea unor date și informații eronate: „naționalitatea / apartenența etnică”. Deși s-a promis la un moment dat că respectiva rubrică va fi omisă, în formularele BNS tipărite recent ea a reapărut. Deoarece încă nici savanții nu s-au prea lămurit și nu există un punct de vedere comun în ceea ce privește noțiunile respective (naționalitate și etnie), e lesne de înțeles cum se vor descurca oamenii simpli. Eu cred că această situație e creată în mod special, pentru a-i determina pe conaționalii noștri să se autoidentifice și național (ca cetățeni), și etnic drept moldoveni. Astfel, se merge pe proiectul rusesc, promovat și de Imperiul țarist, și de Imperiul sovietic, și de Imperiul rus al lui Putin, pentru a se dovedi că moldovenii nu sunt români. Scopul urmărit e clar: mai mulți moldoveni (conform recensământului) înseamnă mai multă Rusie, mai mulți români – mai multă Europă.

Săptămâna trecută am declarat în cadrul unui interviu la un post de radio că „dacă va depinde de mine, ca decizia mea să fie definitivă, eu aş vota pentru aderarea la NATO”. Nici în problema pe care voi aborda-o azi nu totul depinde de mine, de aceea am decis să fac măcar atât cât îmi permite Constituția noastră – să vă adresez acest mesaj.

Am decis să mă adresez domniilor voastre făcând uz de prerogativele pe care mi le acordă Constituția țării noastre. Astfel, conform articolului 77, punctele 1 și 2 eu sunt șeful statului și ca șef al statului sunt garantul suveranității, independenței naționale și integrității teritoriale a țării. Pentru a-mi onora această obligațiune, Constituția prin articolul 84 (2) îmi oferă posibilitatea de a adresa parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme ale națiunii. Mâine voi adresa acest mesaj parlamentului, azi însă îl prezint direct dumneavoastră, celor care ați ales parlamentul.

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

