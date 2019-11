De ce a luat Dodon toată puterea la Chișinău? O ipoteză

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dacă privim cu atenție, poziția lui Igor Dodon nu este chiar atât de stabilă. Da, are oamenii lui puși în pozițiile de forță cheie de la Chișinău. Lăsăm la o parte faptul că loialitatea nu este așa ușor de găsit între Prut și Nistru. Dar lui Dodon îi lipsește ceva esențial: o majoritate clară în Parlament. Da, PDM a votat pentru demiterea Maiei Sandu – însă nu s-a produs o negociere, o înțelegere asumată cu socialiștii lui Dodon. Guvernul lui Dodon are doar 36 de deputați în Parlament, nu prea poate face multe.

La schimb Dodon și-a asumat responsabilitatea guvernării, s-a transformat în țintă – toate oalele se vor sparge în capul lui. Mie îmi pare o mutare forțată. Prea se înghesuie Dodon să arate că el conduce tot, dar nici Ion Ceban nu se lasă și arată ce bune relații are cu Moscova (vizita recentă la primărie a ambasadorului rus cu promisiuni de bani și sprijin).

Cine își mai amintește filmările aruncate astă vară cu discuțiile dintre Plahotniuc și Dodon trebuie să-și amintească și un detaliu important: Dodon îi spunea atunci lui Plahotniuc că este gata să îi tragă pe ruși pe sfoară în schimbul unei înțelegeri. Rubla de la Moscova era bună, însă Dodon nu prea avea rețineri să-i țepuiască pe finanțatori. Și rușii au văzut filmările astea și nu cred că au fost foarte încântați. Sigur, Dodon are multe uși deschise la Moscova, dar nu pe toate. Curentele de influență și interese de la Moscova (de multe ori conflictuale!) nu sunt foarte bine înțelese și prezentate în spațiul public româneasc unde domină o narațiune comodă a unei Rusii monolitice, o tiranie absolutistă fără curente de opinie – ceea ce este profund fals.

Narațiunea aceasta are șanse de succes în spațiul public românesc. Se creează automat similitudini cu situația politică de la București (o eroare clasică a celor care nu cunosc Republica Moldova!) pentru că așa este mai ușor de înțeles ce se întâmplă acolo. Maia Sandu devine un fel de reformistă/ luptătoare cu corupția gen Monica Macovei, o femeie puțintică la trup și tare în suflet, dedicată dereticării mizeriei din politică. Cum să nu susții așa ceva?

Narațiunea care prinde acum rădăcini în spațiul public românesc este una toxică din mai multe motive: este inspirată din partea blocului ACUM, servește exclusiv blocului ACUM și are menirea creării/ întăririi monopolului blocului ACUM pe relația Chișinău-București. În esență această narațiune are următoarele componente:

Înghesuiala asta are o primă explicație efortul blocului ACUM de a-și asigura un monopol în relația cu Bucureștiul. România a făcut de mai multe ori în trecut greșeala asta, de a ”ceda” monopolul relației trans-prutene în favoarea unei singure persoane/ structuri (Iurie Roșca PPCD, Mihai Ghimpu PL, Vlad Filat PLDM, Vlad Plahotniuc PDM). Blocul ACUM Maia Sandu/ Andrei Năstase își dorește monopolul relației cu Bucureștiul și de aici agitația celor din solda/ oastea lor de pe meleagurile dâmbovițene. Interviuri peste interviuri, opinii și editoriale apar în serie, toate parcă solicitate de la un centru de comandă unic.

