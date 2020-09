De ce a luat-o de nevastă Nicolae Ceaușescu pe Elena lui Briceag

S-a vorbit și despre o posibilă legătură dintre ea și diverși alți bărbați din preajma sa. Cum ar fi fost un oarecare Ioan Ursu, coordonatorul Programului nuclear al României prin anii ”70, care-și permitea intimități cu ”prima tovărășă” în public, ajutând-o să urce sau să coboare din diverse mijloace de locomoție, prilej cu care o atingea în public, în locuri dintre cele mai sensibile. La sesizarea aghiotantului care o însoțea pe Elena Ceaușescu, cum că asemenea lucruri nu sunt permise, acesta ar fi replicat cu o replică des gustată și azi mai ales de publicul masculin. Or, un asemenea scenariu nu are cum să reziste pentru nici o persoană echilibrată, ținând cont de argumentul bunului simț, dar și de existența altor moravuri în urmă cu mai bine de patru decenii. S-a vorbit și despre relația dintre Elena Ceaușescu și medicul familiei, Abraham Schechter. Acesta din urmă era medicul personal al familiilor Ceauşescu şi Drăghici încă din anii ”50. Există informații certe că Securitatea, prin direcţia a VIII-a (predecesoarea direcţiei a V-a de pază a demnitarilor din anii ’80) crease o agentură din medicii care răspundeau de sănătatea nomenclaturii comuniste, întocmind dosare pentru fiecare dintre aceştia, inclusiv pentru Nicolae Ceauşescu. Nereuşind să-l racoleze pe doctorul Schechter, Securitatea a exercitat presiuni pentru a-l schimba.

