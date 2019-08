De ce Alexei Mateevici, autorul imnului „Limba noastră”, spunea că vorbim LIMBA ROMÂNĂ?

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Schimbarea puterii la Chișinău a reanimat speranța moldovenilor că situația economică a țării se va îmbunătăți. Deocamdată, schimbările se lasă așteptate în condițiile în care sunt făcute cu jumătăți de măsură. Or, cei mai mulți moldoveni sun dezamăgiți...

Un bărbat din raionul Ungheni a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins şi primit de la un cetăţean 14 600 de lei şi de la altul 800 de euro, sub pretextul că i-ar putea ajuta să obțină mai uşor permisele...

Liderul PPDA Alexandr Slusari, a ținut astăzi un briefing de presă, în cadrul căruia a comentat și vizita Ministrului Apărării Federației Ruse la Chișinău. Acesta a spus că în viziunea lui, este o greșeală și nu aduce nici un plus valoare.

Fostul administrator al Companiei „Pro-Imobil”, Vladislav Musteață, care activează și astăzi în cadrul firmei pe care a fondat-o și a condus-o oficial până în 2017, are calitatea de bănuit într-un nou dosar penal de evaziune fiscală.

Așa cum s-a anunțat în cadrul Consiliului Național Politic, odată cu expirarea de jure, conform statutului, a mandatului de președinte al PPEM pe 26 iulie, am decis să mă retrag și de facto din conducerea partidului pe care am avut onoarea să îl conduc.

Şcoala moldovenească, an. 1, nr. 2-4, iulie-septembrie, 1917, p. 55-57, 63-64 / Alexei Mateevici. Opere, vol. I, Chişinău: Ştiinţa, 1993, pag. 462-464

Fără unire nu vom putea dobândi nimic. Deci să avem un gând, o inimă, un ideal! AL DOILEA SFAT e acesta. Lucrul drept poate înflori numai dacă se întemeiază pe IDEI DREPTE . Cu mâhnire am văzut astăzi că între d-voastră nu toţi sunt uniţi asupra unor idei drepte. Unii se socotesc moldoveni, alţii– cei mai puţini – români. Ei bine, dacă aţi luat asupra d-voastră sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie SĂ DAŢI POPORULUI IDEI ADEVĂRATE, căci altfel întreg învăţământul e fără rost. Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă FACEM PARTE DIN MARELE TRUP AL ROMÂNISMULUI, aşezat prin România, Bucovina şi Transilvania. Fraţii noştri din Bucovina, Transilvania şi Macedonia nu se numesc după locurile unde trăiesc, ci-şi zic ROMÂNI. AŞA TREBUIE SĂ FACEM ŞI NOI! Asta nu însemnează separatism, căci şi cei din Transilvania, şi cei din Bucovina şi cei din America se numesc tot români.

