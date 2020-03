De ce are Rusia ATÂT DE PUȚINE cazuri de infecție cu coronavirus / Răspunsul experților este ȘOCANT

Pastrav la cuptor? O propunere interesanta, nu-i asa?! Mai ales pentru zilelele din post in care este dezlegare la peste.

” Se pare că strania creștere a cazurilor de pneumonie este doar COVID-19, dar sub alte nume ”, a declarat pentru Quartz Mark Galeotti, expert al Royal United Services Institute, un think tank din Londra. ” Să fim serioși, rușii au un obicei vechi de a minimaliza crizele . Parțial pentru că vor să evita panica, dar și pentru că regimul nu consideră că oamenii sunt cetățeni, ci supuși”, a adăugat Galeotti.

Un raport al PCR.News, o publicație a cadrelor medicale, a observat că singurul test aprobat oficial pentru depistarea coronavirusului, produs de un laborator din Novosibirsk, are o sensibilitate redusă în comparație cu alte teste.

Numărul de cazuri de infecție a crescut în ultimele zile în Rusia, dar chiar și așa, ajunsese duminică la doar 306 , un prag foarte mic pentru o țară cu o populație uriașă. Luxemburgul, prin comparație, are deja 700 de cazuri, la o populație de doar 628.000 de oameni. Autoritățile de la Moscova, dar și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), au explicat rezultatele bune ale Rusiei arătând cu degetul spre măsurile luate din timp de autorități.

Pe măsură ce pandemia se extinde tot mai mult în lume, Rusia reușește să mențină numărul de infecții confirmate cu coronavirus la un prag mic: câteva sute, în condițiile unei populații de 146 de milioane. În vreme ce autoritățile laudă măsurile luate din timp, criticii vorbesc despre ascunderea informațiilor și despre ineficacitatea testelor, scriu CNN, ABC News și The Moscow Times.

