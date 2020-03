De ce autoritățile au „oferit” transport public gratuit: Un taxator este INFECTAT cu COVID-19

Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a adus noi critici Chinei cu privire la felul în care a gestionat informaţiile privind noul coronavirus şi a acuzat Partidul Comunist că ascunde in continuare informaţii, scrie Reuters.

Kremlinul a spus că discută despre o eventuală anulare a paradei pe 9 mai a acestui an. Decizia finală va fi luată ținând cont de cum va evolua pandemia COVID-19, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitrii Peskov.

Consiliul Audiovizualului a emis astăzi o dispoziție cu titlu executoriu imediat pentru toții furnizorii de servicii media audiovizuale din Moldova, în contextul stării de urgență cauzată de răspândirea virusului COVID-19. În dispoziție se menționează sub mai multe...

Contactat telefonic, acesta ne-a povestit că, inițial, bărbatul a acuzat febră, motiv pentru care a fost preluat de o ambulanță în noaptea de duminică spre luni. Ulterior, specialiștii care au prelevat probe au dat verdictul: taxatorul s-a îmbolnăvit de coronavirus. Ciornîi nu ne-a putut răspunde ce vârstă are bărbatul și nici pe ce rută de troleibuz lucrează, întrucât, spune el, taxatorii nu au o rută prestabilită în acest sens. Totuși, acesta ne-a asigurat că au fost luate toate măsurile de rigoare pentru a fi prevenită răspândirea virusului. „Aproximativ 70% din angajații parcului au fost puși în carantină, a fost făcută lista și au fost sesizați medicii de familie despre acest fapt”, a subliniat Ciornîi.

