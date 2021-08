De ce bebelușii zâmbesc în somn? Motivul nebănuit

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

În primele 7 luni ale anului împrumuturile persoanele fizice față de instituțiile financiare s-au majorat cu 4,1 miliarde lei, sau 1,6 ori mai mult decât pe întreg an 2020. Este cel mai rapid ritm de creștere cu o majorare medie lunară de 590 milioane lei....

Cu siguranță ai auzit de acest exercițiu, dar poate nu l-ai executat în această dimineață sau în general. Cert este că, practicarea tehnicii vacuum pentru abdomen devine din ce în ce mai populară, iar acest exercițiu are mai multe efecte benefice și chiar subțierea taliei. Cum se...

Muzica în public va fi interzisă de talibani, a anunțat purtătorul de cuvânt al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, într-un interviu pentru The New York Times. „Muzica este interzisă în Islam”, a spus acesta, „dar sperăm că putem convinge...

The New York Times

Somnul în primele săptămâni de viață are câteva funcții foarte specifice, care includ dezvoltarea creierului, ajutarea la procesarea informațiilor și să consolidarea memoriei, care începe să prindă contur în uter. Acesta din urmă, de fapt, poate fi dovedit prin observarea modului în care bebelușii pot recunoaște vocea mamei sau a tatălui la câteva ore după ce s-au născut.

Dacă în timp ce ne uităm la un bebeluș care doarme adânc îl vedem zâmbind, asta nu înseamnă neapărat că visează, chiar dacă pare să facă asta. De fapt, acest lucru este destul de imposibil , întrucât un nou-născut nu are încă experiențe suficiente pentru a-și aminti, nici nu are capacitatea de a-și imagina, creierul lor fiind încă în plin proces de dobândire a acestor capacități.

Atunci când doarme, un nou-născut trece în mod normal prin două faze de somn: somn activ și somn profund. Faza activă, cunoscută și sub numele de REM, se crede că este produsă de o activitate intensă a creierului. Acest lucru apare la circa 60-90 de minute după ce adormim, dar somnul funcționează în cicluri, astfel încât REM va alterna și cu somnul profund.

După cum am spus și mai sus, aceste zâmbete pe care bebelușii le au în timp ce sunt în uter sunt considerate acțiuni reflexe. Concret, ele sunt un răspuns imediat la un stimul, care în cazul bebelușilor este, de obicei, un sentiment de bunăstare internă.

Ce poate fi mai frumos și mai inocent decât zâmbetul unui bebeluș? Să nu mai vorbim de primul zâmbet al unui nou-născut, cunoscut uneori și sub numele de zâmbet angelic. Acesta este un moment extrem de așteptat de părinți, care le topește sufletele. Dar totuși, de ce zâmbesc bebelușii atunci când dorm.

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

