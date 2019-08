De ce canibalismul nu este atât de răspândit în cadrul speciei umane?

La doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a spus duminică că are îndoieli legate de războiul comercial pe care SUA îl poartă cu China, Casa Albă a insistat să explice comentariul liderului, deoarece acesta a fost "interpretate greșit", scrie...

Vizita de săptămâna viitoare a consilierului președintelui SUA pentru securitate națională, John Bolton, nu este deloc întâmplătoare, consideră editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru. Aceasta are loc în contextul întăririi influenței ruse...

Deşi este la putere de mai puţin de trei luni, actualul Guvern a comis deja mai multe greşeli şi a dovedit că are mai multe lacune care ar putea să-l coste scump în viitor. Aceste greşeli şi lacune se regăsesc într-un clasament convenţional elaborat de portalul TRIBUNA.

Odă limbii române din partea formaţiei Subcarpaţi şi a Surorilor Osoianu. Melodia "Limba Română" are şi un videoclip, care a fost lansat şi pe youtube. Producţia muzicală este însoţită şi de următorul mesaj: "Dăm cu pace pentru suflarea comună. Dragoste pentru toţi...

La sfîrşitul clasei întâi, am anunţat-o pe mama că voi lua premiul întâi, sa-mi facă neapărat o coroniţă . Mama a râs ca–ntotdeauna. ,,De unde să iei tu premiul întâi? Fugi de-aici, poate dă Dumnezeu să treci măcar clasa, să...

Un argument asemănător este produs de către filozoful William Irvine, care explică faptul că, la nivelul discuţiilor teoretice, putem să folosim aceleaşi argumente pentru a mânca bebeluşi umani sau a consuma carne de vită. În ambele cazuri, explică el, vorbim despre faptul că atât bebeluşii cât şi vitele sunt lipsiţi de raţiune şi nu ar protesta indiferent ce am face. Şi totuşi, cumva, oamenii găsesc ideea de a consuma bebeluşi dezgustătoare.

Psihologii care au scris acest articol au explicat faptul că au creat un experiment pentru a înţelege mai bine cum funcţionează această repulsie faţă de consumul cărnii unui alt membru al speciei noastre. Astfel, participanţilor li s-a cerut să ia în cazul ipotetic al unui bărbat care i-a accordat permisiuna sa unui prieten de a consuma părţi din el de îndată ce va fi murit de cauze naturale. De asemenea, participanţilor li s-a explicat faptul că acest caz ipotetic are loc într-o cultură în care o astfel de practică reprezintă o formă de onorare a memoriei celui decedat.

Cei doi psihologi explică faptul că canibalismul ar putea reprezenta taboo-ul suprem al speciei noastre şi că repulsia faţă de o astfel de comportament este atât de mare şi atât de înrădăcinat în natura noastră încât depăşeşte orice formă de etică la care am adera.

Psihologii Jared Piazza, conferenţiar al Catedrei de Psihologie Socială din cadrul Universităţii Lancater, şi Neil McLatchie, lector al Catedrei de Psihologie din cadrul aceleiaşi universităţii, explică într-un articol din The Conversation faptul că, pentru oameni, canibalismul reprezintă taboo-ul suprem.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)