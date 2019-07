De ce creierul femeilor îmbătrânește MAI GREU decât cel al bărbaților

Creierul femeii se maturizează mai greu decât al bărbatului, după cum arată un studiu neurologic american. Nu este nimic sexist, totul ține de biochimia creierului care diferă la om în funcție de sex.

Nu este vorba de o maturizare emoțională sau de gândire, ci mai degrabă de structura creierului. După cum știi, pe măsură de înaintezi în vârstă, creierul tău îmbătrânește și el. Dar, dacă ești femeie, creierul tău va fi, din punctul de vedere al metabolismului, mai tânăr cu trei ani decât cel al unui bărbat de aceeași vârstă cu tine.

Aceasta este concluzia unui studiu realizat în cadrul Universității Școala de Medicină din St. Louis (din Washington). Rezultatele analizelor au fost publicate pe 4 februarie în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Studiul are ca scop analizarea efectelor pe care le are îmbătrânirea, cum ar fi creșterea vulnerabilității creierului uman în fața bolilor neurodegenerative. Și, s-a observat acum că nu doar bătrânețea e un factor, ci și sexul fiecărui individ.

Creierul are nevoie de zahăr ca să funcționeze corect (nu neapărat cel din prăjituri), dar modul în care creierul îl folosește, se schimbă odată cu vârsta. Procesul prin care creierul sintetizează zahărul pentru a crește și apoi a se maturiza se numește glicoliză anaerobă. Este un proces continuu, de la naștere și până în ultimii ani de bătrânețe, dar variază de la o perioadă a vieții la alta – infantilitate, copilărie, adolescență, maturizare, îmbătrânire.

Creierul bărbatului se maturizează mai repede, dar creierul femeii rămâne mai tânăr

Glicoliza influențează și metabolismul uman, iar el scade pe măsură ce îmbătrânești. Totuși, variază și în funcție de sex. Metabolismul femeilor tinde să facă față mai bine în lupta cu timpul decât cel al bărbaților.

Medicii Manu Goyal, Marcus Raichle și Edith L. Wolff au analizat creierele a 205 persoane (84 de bărbați și 121 de femei), de diferite vârste. Au fost studiat fluxul de oxigen și de glucoză din creierul fiecărui individ.

Acestor date le-au fost adăugate niște algoritmi care au arătat că creierul femeilor este, în medie, mai tânăr cu 3,8 ani decât cel al bărbaților. Desigur, au fost comparate persoane de sex opus de aceeași vârstă. Această diferență a fost detectată chiar și la fetele de 20 de ani sau mai mari de-atât. Secretul constă în metabolismul creierului femeii care diferă de cel al bărbatului, dar oamenii de știință nu găsit încă explicația pentru care se întâmplă asta.

„Nu creierul bărbaților are o vârstă mai înaintată – ei încep să se maturizeze cu aproximativ trei ani mai repede decât femeile, iar procesul persistă pe tot parcursul vieții. Cred că din acest motiv femeile nu au parte de un declin cognitiv odată cu vârsta, deoarece creierul lor este, efectiv, mai tânăr. Lucrăm la un studiu prin care să demonstrăm asta”, a declarat Goyal, care este și profesor asistent de neurologie și de neuroștiințe.

