De ce Dodon ar putea fi Plahotniuc? Partea I (sic.md)

Deputatul Bogdan Țîrdea s-a apucat să explice în numărul din decembrie a ziarului Socialiștii, dar și în „Komsomolkă”,[1] de ce Dodon niciodată nu va fi Plahotniuc. Am acceptat provocarea și am examinat cele 17 puncte și-un bonus (uf!) ale respectabilului analist, care vor să demonstreze literalmente că persoana X nu e persoana Y și niciodată nu va fi. Am descoperit în proces că unele argumente sunt irelevante, altele de-a dreptul bizare. Unele sunt trase de păr, iar altele neagă teza principală – că Dodon e diferit de Plahotniuc, mai degrabă acuzîndu-l decît scuzîndu-l pe președinte.

Dar să le luăm pe rînd. În prima parte, vom lua primele 9 puncte:

„1) Igor Dodon are la activ 3 universități, grad științific. Pe cînd Plahotniuc și-a cumpărat diploma la Politehnică.”

Irelevant. De parcă lipsa a 3 universități îl face pe un om să devină autocrat sau oligarh și invers. Pentru pedanți: pe lîngă diploma de la UTM, fostul „coordonator” se laudă și cu două masterate.[2]

„2) Igor Dodon a intrat în politică direct din mediul academic – a lucrat profesor universitar. Plahotniuc a venit din businessul tenebru.”

Dodon nu ar fi primul lider de țară care vine din mediul academic și alte profesii onorabile. Iar printre aceștia nu sunt puțini dictatori sau corupți. Mussolini era director de școală și jurnalist înainte de a ajunge în politică, dictatorul cambodgian Pol Pot era profesor de istorie, geografie și limbă franceză, infamul președinte haitian François Duvalier, zis Papa Doc, era medic și tot așa.

„3) Igor Dodon – este un politician public, a fost ministru al economiei, președinte al PSRM, actualmente Președinte al RM. Plahotniuc este oligarh din umbră, miliardar, proprietar la Nobil, Codru, Petrom, Drive, Victoriabank, BEM prin scheme și acaparări ilegale!”

E curios că domnul Țîrdea pomenește de hotelul Codru în șirul proprietăților acaparate de Plahotniuc. Or, hotelul a fost privatizat de un offshore din Cipru chiar în timp ce Dodon era ministru al economiei în cabinetul Zinaidei Greceanîi, după care a ajuns la Finpar Invest-ul fostului lider democrat. Din partea statului, contractul a fost semnat atunci de șeful APP, care se supunea Ministerului Economiei. În campania prezidențială din 2016, candidatul Dodon a fost întrebat în repetate rînduri despre implicarea sa (sau lipsa de acțiune) ca ministru în derularea tranzacției păguboase. Răspunsul lui Dodon era că el și Greceanîi au expediat președintelui Voronin o scrisoare secretizată în care și-au manifestat dezacordul. Deja ajuns președinte, „politicianul public” nu s-a grăbit să desecretizeze pretinsa scrisoare. CPR Moldova a inițiat un proces de judecată pentru a obține aceste informații.[3] Fără succes.

Pe de altă parte, dacă Plahotniuc e un oligarh „din umbră” cu multe companii bogate, o investigație recentă ZdG sugerează că Dodon are multe rude și apropiați bogați, cu afaceri care au înflorit de cînd Dodon e președinte.[4]

„4) Dodon a dus în Parlament PSRM-ul, partid extra-parlamentar! Plahotniuc a cumpărat fracțiunea parlamentară PDM, s-a ascuns după spatele lui Lupu, pe care l-a abandonat ulterior.”

Aici Țîrdea calcă pe un teren minat, or istoriile despre cum cei doi politicieni au ajuns lideri de partide sunt asemănătoare. Dacă Plahotniuc a ajuns în fruntea pediștilor cumpărînd partidul, cum spune Țîrdea, apoi șeful statului la rîndul său a preluat cîrma socialistă într-un mod dubios. După ce a părăsit PCRM-ul lui Voronin împreună cu colegele sale deputate, Zinaida Greceanîi și Veronica Abramciuc, Dodon s-a alăturat Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, destul de obscur pe atunci. În scurt timp, Dodon a ajuns, cu scandal, în fruntea acestuia. Mai exact, Dodon a fost acuzat de „atac raider” asupra PSRM de fostul președinte a formațiunii, Valentin Krîlov.[5] Ulterior, mai mulți politicieni[6] l-au acuzat pe Dodon că a luat bani pentru a-și consolida noul partid anume de la Plahotniuc, în schimbul „voturilor de aur” necesare pentru a-l unge pe Nicolae Timofti președinte.

Dacă Plahotniuc l-a kidanit (termenul din varianta rusă a articolului) pe Lupu, atunci Dodon i-a kidanit pe Voronin și Krîlov. Atîta diferență.

„5) I. Dodon i-a scos pe oameni din arest, plasați de Plahotniuc. Ori nu-i așa domnilor Petrenco și Grigorciuc?”

L-am întrebat pe Grigore Petrenco dacă e așa. Fostul deputat comunist ne-a spus că această istorie a fost pentru el încă o confirmare că ex-colegul Dodon acționa în complicitate cu Plahotniuc. Pe scurt, cazul „grupului Petrenco” era de ceva vreme monitorizat de europeni ca fiind unul motivat politic.[7] Niște parlamentari APCE au solicitat eliberarea activiștilor pe garanție personală, depunînd și sumele necesare de bani. Instanța nu putea să nu-i elibereze în asemenea condiții, susține Petrenco. Însă cu două zile înainte ca europenii să ajungă la Chișinău, instanța controlată de Plahotniuc a organizat o ședință neplanificată. Dodon și alți deputați socialiști au apărut în ipostaza de salvatori, oferindu-și ei garanțiile, minus partea cu banii. Instanța a folosit acest truc pentru a-i scoate pe bănuiți din arest preventiv, doar pentru a-i băga în arest la domiciliu. După lege, garanția personală ar fi trebuit să excludă orice altă măsură preventivă. Dar pentru că Dodon a intervenit pe jumătate, și eliberarea a fost pe jumătate. Europenii au fost aburiți de Plahotniuc, iar propagandiștii lui Dodon folosesc acest caz în continuare pentru a-l prezenta într-o lumină bună. Deși nu-i cazul, spune Petrenco.

În fine, în calitatea sa de președinte, Dodon nu ar trebui să poată influența actul justiției, decît în baza atribuțiilor pe care le are conform Constituției – de exemplu, prin grațiere individuală. Sau prin acordarea de azil politic persoanelor vînate de regimuri autocrate.

Apropo de asta. După ce Erdoğan a mulțumit recent autorităților moldovene pentru ajutorul în lupta cu profesorii „teroriști”, Dodon a ținut să precizeze la Chișinău că mulțumirile erau de fapt pentru Plahotniuc și pediști. Deși nu pediștii au fost cei care au beneficiat de o clădire frumos reparată de turci. Dodon insistă că nu a avut „nicio implicare” în acest caz tragic și rușinos.[8] Or tocmai asta e problema, că nu s-a implicat. În acele cîteva ore prețioase de la momentul reținerii profesorilor de la Orizont și pînă la scoaterea lor din țară, șeful Consiliului Superior de Securitate, tot el garantul Constituției, nu a făcut nimic. Mai mult, și-a permis niște declarații cinice, comparînd soarta profesorilor, care aveau să fie întemnițați și foarte probabil torturați în Turcia, cu expulzarea din Moldova a unor diplomați ruși, care s-au întors bine-mersi acasă.[9] Șase din cei șapte profesori îi solicitaseră președintelui azil politic și ocrotire. Așa că neimplicarea poate fi de diferite feluri.

În rest, cronica luptei președintelui pentru drepturile deținuților politici e cam goală.

„6) Dodon a reîntors afacerile, a ajutat exportatorii, a exclus taxele vamale cu Rusia, a deschis piața de desfacere pentru întreprinderile vinicole - Cricova, Cojușna, Castel Mimi! Plahotniuc a preluat afaceri, a creat probleme. A. Tranga, proprietarul Andys Pizza, cred ca va confirma cele spuse de mine!”

Despre cum Dodon s-a opus preluărilor de afaceri de către Plahotniuc, vedeți mai sus cazul hotelului Codru.

Cît privește ajutorul acordat exportatorilor. Embargoul și taxele vamale rusești la producția agricolă moldovenească au fost și rămîn a fi de natură politică – am fost pedepsiți astfel pentru semnarea Acordului de Asociere cu UE, iar considerentele sanitare și protejarea pieței rusești sunt doar un pretext. Igor Dodon o știe foarte bine și totuși el a fost printre politicienii care au vîndut publicului moldovean aceste gogoși, ținînd cu ursul în detrimentul promovării intereselor economice ale țării.[10]

S-a mai vorbit și despre lipsa oricărei transparențe în felul în care se alcătuiesc listele companiilor exceptate de embargou. Cu alte cuvinte, tratamentul inegal al agenților economici dă dovadă mai degrabă de o campanie de PR decît de urmărirea interesului național în relațiile cu Kremlinul.[11] Mai mult, deși unele taxe vamale pentru producția agroindustrială au fost suspendate la începutul lui 2019, exporturile au fost ulterior blocate din cauza restricțiilor comerciale aplicate de ruși Ucrainei (inclusiv mărfurilor de tranzit), fapt care doar a sporit incertitudinea exportatorilor moldoveni și a arătat că Dodon joacă cu un partener nesigur.

În ce privește cazul lui Andrei Tranga, acesta într-adevăr i-a mulțumit lui Dodon într-o emisiune din octombrie.[12] La fel ca și Maiei Sandu și lui Andrei Năstase. Tranga a spus că, deși nimeni dintre politicieni nu s-a implicat personal, datorită celor trei Plahotniuc nu mai este la putere. Dar în versiunea lui Țîrdea toți laurii au aterizat pe capul președintelui.

„7) I. Dodon are cel mai mare rating la nivel național! Dodon a fost ales Președinte al RM cu votul a 52% dintre cetățeni. Plahotniuc are cel mai mare antirating-90%!”

Să începem cu faptul că doctorul în științe politice Țîrdea confundă ratingul cu numărul de votanți în turul doi al alegerilor prezidențiale, care prin definiție depășește 50% de votanți, nu de cetățeni.

Ca să crească în rating, președintele și-a făcut un concern media pentru sine și partidul său, a organizat concerte la care a apărut lîngă staruri, și-a spălat imaginea cu fundații de caritate (a primei doamne și a sa), a folosit din plin știri false, s-a dat bine cu biserica etc. Toate acestea le-a făcut și Plahotniuc. Chiar în ajunul sărbătorilor, Dodon a repetat pas cu pas trucul lui Plahotniuc de anul trecut – a folosit propriul partid și bazele de date oficiale pentru a trimite felicitări cu conținut politic pensionarilor din țară.

E adevărat că în competiția de imagine Plahotniuc a pornit cu un handicap serios, avînd o reputație cel puțin dubioasă, de aceea scamatoriile de PR i-au fost de mic folos. Dar ideea e că Dodon a urmat aceleași tertipuri de PR ca și oligarhul. Mai mult, faptul că un politician cu tendințe autoritare și corupte mai e și popular îl face cu atît mai periculos.

„8) Dodon are cetățenie moldovenească, familia sa locuiește în RM. Plahotniuc are patru cetățenii (romînească [sic!], rusă, cehă si moldovenească) și nicio Patrie.”

Uneori să ai o singură patrie poate fi dăunător, de exemplu, cînd o iubești într-atît de tare încît abuzezi un pic.

„9) I. Dodon nu deține active financiare, nu are case peste hotarele țării. Plahotniuc își ține toate activele în străinătate!”

De fapt, Plahotniuc avea active și în țară (de asta, de exemplu, s-au pus sechestre pe BB Dializa SRL, Bass Systems, GMG Production).

Cît despre Dodon, investigația citată mai sus a Ziarului de Gardă arată că rudele și apropiații președintelui o duc din ce în ce mai bine, chiar dacă însuși președintele nu deține cine știe ce bogății. Iar fratele acestuia s-a aranjat și cu un business în Rusia, devenind partener în compania Архплей Девелопмент a lui Igor Ceaika, feciorul procurorului general (pe ducă) al Rusiei, care a fost în centrul investigațiilor jurnalistice privind corupția mare în Rusia.[13] În aceeași investigație apare și hotelul „Pomegranate Wellness Spa Hotel” din Grecia, care ar fi aparținut și el familiei Ceaika, și în care, potrivit Ziarului de Gardă, familia Dodon s-a odihnit în 2018.[14]

Pînă la urmă, nu însăși „activele” contează, ci felul cum au fost obținute, iar faptul că apropiații președintelui o duc din ce în ce mai bine ridică suficiente întrebări.

SURSA: https://sic.md