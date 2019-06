De ce e bine să consumăm cât mai multe cireșe

A venit vremea cireșelor și puțini cunosc câte efecte miraculoase au atât fructele, cât și codițele lor pentru sănătatea noastră.

Cireșii sunt arbori fructiferi cultivați în toate regiunile țării, la câmpie, deal și în zona de munte, până la altitudinea de 1.000 m. În stare sălbatică, cireșul crește spontan prin păduri, tufișuri, coaste însorite, grohotisuri, preferând soluri ușoare, nisipoase, reavene, aluvionare, brun-roșcate și cernoziomuri.

În scopuri terapeutice se folosesc fructele bine coapte, intens colorate și neatacate de dăunători. }n paralel, se colectează, separat, codițele fructelor, care se usucă la soare în strat subțire. Pentru a evita mucegairea sau brunificarea, codițele se întorc în fiecare zi și se păstrează în pungi de hârtie. În aceste condiții, codițele vor avea gust amărui-astringent și culoarea brun-verzuie.

Fructele de cireș au o valoare energetică redusă, cuprinsă între 43-89 kcal/100 g fructe proaspete, în medie 57 kcal/100 g. Conțîn o mare diversitate de componente nutritive, între care pot fi menționate: 6-15% zaharuri (mai ales levuloză asimilabilă de către diabetici), acizi organici (îndeosebi acid salicilic), proteine, pectine, caroten, saponine, flavonoizi, vitamine (C, A, B1, B2, E, PP) și o cantitate optimă de săruri minerale, îndeosebi potasiu (220 mg%), precum și Că, P, Mg, Fe și unele microelemente absolut necesare în terapia umană (Zn, Cu, Mn, Co). Mare importantă are acidul elagic, care anihilează efectele unor substanțe cancerigene, naturale sau sintetice, prevenind astfel incidența cancerului.

Proprietățile terapeutice și acțiunile specifice



Cozile de cireșe au puternice efecte diuretice datorită conținutului ridicat de săruri de potasiu și flavonoide. În plus, s-au constatat și proprietăți astringențe și antidiareice (datorită conținutului în taninuri), apoi proprietăți depurative, antifebrile și antiinflamatoare renal.

Pentru aceste proprietăți, ceaiul din cozi de cireșe sau vișine este mult recomandat în: afecțiuni renale (litiaza urică, pielițe, nefrite, pielonefrite, cistite, uretrite, retenție urinară, colici renali, infecții renale, hidropizie);afecțiuni ale aparatului digestiv (diaree, ascită); reumatism, guță, artrite; prevenirea aterosclerozei și pericarditei;tratarea edemelor și a celulitei.

Forme de utilizare: decoct preparat dintr-un pumn de codițe uscate la 600 ml apă rece; se fierbe 10 minute la foc mic, se infuzează acoperit 20 de minute, se îndulcește și se bea călduț între mese, prin fracționare în 3-4 reprize în cursul zilei, având efect în tratarea durerilor de rinichi provocate de litiaza renală. Efectul diuretic se mărește în cazul când se asociază cu frunze de merișor, mesteacăn, coadă-calului, teci de fasole, mătase de porumb și semințe de măceș. Pentru a îmbunătăți gustul, ceaiul strecurat se toarnă fierbinte peste 250 g cireșe proaspete sau mere tăiate în felii, țînându-se vasul acoperit încă 20 de minute. Fructele se zdrobesc prin presare, se amestecă cu ceaiul și se bea cu mare plăcere; infuzia din cozi de cireșe neindulcită se bea contra tusei, la dureri de stomac și lumbago, precum și în boli de rinichi.

În uz extern, se fac băi de mâini și picioare cu decoct din cozi de cireșe (un pumn de cozi uscate la un litru apă clocotită); se fierbe 5 minute, se infuzează acoperit 10 minute și se fac două băi pe zi.

Fructele de cireș prezintă efecte diuretice, laxative, depurative, detoxifiante, antianemice, hemostatice, sedative, antimigrenoase, diaforetice, antigripale, hipotensoare, antireumatismale, remineralizante, energizante fizic și psihic, tonice, reconfortante, răcoritoare.

Consumul de fructe are efecte vindecătoare în: boli ale aparatului digestiv (constipație, gastrite, atonie hepatică, vome, colițe de fermentație și de putrefacție, hepatite cronice, litiaza biliară, dureri de stomac, gastroenterite). Un rol important al fructelor constă în favorizarea digestiei că urmare a normalizării tranzitului intestinal.

Infuzia din fructe uscate (o lingură la 250 ml apă clocotită) se mai fierbe 1-2 minute, se infuzează acoperit 10-15 minute, se strecoară și se beau 3 căni pe zi, cu recomandare la persoanele care suferă de colițe de fermentație, litiaza biliară, ateroscleroza, obezitate și pentru prevenirea bătrâneții.

În uz extern, se aplică fructe zdrobite sub formă de cataplasmă pusă pe frunte, pentru tratarea stărilor de amețeli, migrene și dureri de cap. Cataplasmă aplicată pe obraz și gât, sub formă de masca cosmetică, redă elasticitatea pielii prin efecte tonice, revigorante și vitaminizante. În plus, combate petele de bătrânețe, pecingine, pistrui și crăpături ale pielii.