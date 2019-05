De ce e considerat Papa Francisc un papă revoluționar/ Portretul celui de-al doilea Suveran Pontif care vine în România

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Președintele Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, susține că dacă se va produce o alianță între blocul ACUM și PSRM și structurile de forță, dar și alte instituții de stat vor ajunge sub influența Rusiei, atunci acesta promite că va ieși în stradă....

Interlopul Grigore Caramalac deține cote în toate afacerile pe care le are sau la care participă în Moldova Andrei Tranga. Cei doi se cunosc din anii 1990 și sunt prieteni. Mai mult, legătura dintre Tranga și Caramalac, zis Bulgaru, este consfințită și în denumirea...

Papa Francisc sosește, vineri, în România, pentru o vizită istorică între 31 mai şi 2 iunie. Călătoria apostolică a papei Francisc în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se desfăşoară...

Una din preocupările principale ale Papei Francisc este și sănătatea. "Aduceți compasiunea și mila lui Iisus către cei bolnavi și către cei care au nevoie cel mai mult", spune Papa Francisc. Puțini știu că Suveranul Pontif nu are un plâmân, care i-a fost înlăturat în 1957 în urma unei infecții grave.

Cu toate acestea, Papa Francisc se află în mijlocul unui scandal în prezent după ce în această săptămână biroul de presă al Vaticanului a corectat transcrierea comentariilor in italiană făcute de Papa Francisc în care spune că nu-și amintește dacă a fost informat în 2013 de către ambasadorul Vigano că ex-cardinalul Theodore McCarrick din America s-a culcat cu seminariști.

Papa Francisc nu s-a sfiit să abordeze și teme mai puțin confortatibile pentru Biserica Catolică, precum este tema abuzurilor sexuale înfăptuite de preoți asupra copiilor și asupra femeilor. El a declarat toleranță zero față de astfel de fapte, iar anul acesta a organizat un summit istoric la Vatican, având ca temă agresiunile sexuale săvârşite de prelaţii Bisericii catolice. La acest summit au participat preşedinţii a 114 conferinţe episcopale, lideri ai bisericilor răsăritene şi ai unor congregaţii religioase. Papa Francisc le-a spus că trebuie luate măsuri concrete.

Gesturi care i-au atras simpatia planetei Papa Francisc a fost subiectul a zeci de știri din întreaga lume după ce a spălat și sărutat picioarele a 12 persoane bolnave de SIDA care se aflau într-un în spital. Dar și mai mare a fost admirația pentru Papa Francisc atunci când a sărutat picioarele a 12 deținuți de drept comun în închisoare și a unor lideri din Sudan pentru a pune capăt suferinței care are loc din cauză că opoziția și puterea nu se înțeleg, în ciuda unui acord de pace pentru oprirea războiului civil.

În privința refugiaților, Papa Francisc are o politică foarte clară de acceptare și ajutor al celor care caută o viață mai bună. El a donat 500.000 de dolari pentru asistența refugiaților de la granița cu Mexicul, acolo unde Statele Unite construiesc un zid. În discursurile sale, papa a vorbit de multe ori împotriva guvernelor care construiesc ziduri împotriva migranților, spunând că trebuie să le arătăm compasiune refugiaților.

Suveranul Pontif vrea o biserică pentru săraci În privința sărăciei, Papa Francisc a afirmat încă de la început că își dorește o biserică săracă, pentru săraci. De aceea, de câte ori are ocazia primește sute de oameni fără locuință și săraci din Roma la liturghia din Basilica Sf. Petru. Anul acesta, de Ziua Mondială a Săracilor, Papa Francisc i-a îndemnat pe cei prezenți să audă „strigătul celor săraci ".

