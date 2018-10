De ce e întuneric?

La 5 decembrie 2013, Curtea Constituțională (CCM) a adoptat o hotărâre prin care a fost creat Blocul de Constituționalitate al R. Moldova, după modelul francez. În acest bloc au fost incluse două documente fundamentale: Declarația de Independență din 1991 și Constituția, adoptată în 1994. Curtea a decis că Declarația de Independență, fiind documentul primar și imuabil al Blocului de Constituționalitate, beneficiază de clauza de eternitate, iar în cazul apariției unor divergențe intre textele constituționale, interpretarea, conform Declarației, are prioritate. În aceeași hotărâre, este stabilit expres că denumirea limbii vorbite în R. Moldova este limba română. CCM este singura autoritate de jurisdicție constituțională și singurul garant al Constituției, prin urmare hotărârile Curții sunt texte constituționale. Mai bine zis, Legea Supremă trebuie citită exclusiv prin prisma hotărârilor Curții Constituționale.

În acest caz, apare o întrebare cât se poate de logică: care este „limba pe care nu o recunoaște Uniunea Europeană”? O asemenea abordare ne conduce inevitabil la o tratare strict dodonistă a temei. Se știe că Dodon spune că a jurat pe Constituție și nu pe hotărârile Curții Constituționale, ceea ce îi servește drept pretext pentru încălcările repetate ale Legii Supreme. În această ordine de idei, afirmația că, la nivel constituțional, limba de stat a R. Moldova nu este româna, ci o „limbă pe care nu o recunoaște Uniunea Europeană”, nu poate fi calificată decât o provocare moscovită. Și această eroare de raționament, voluntară sau nu, se pliază exact pe teoriile moldoveniste prorusești!





Acest lucru se vede, cât se poate de clar, în avizul nr. 3 la proiectul de lege din 31 octombrie 2017, privind modificarea articolului 13 din Constituția R. Moldova, prin care CCM a decis că „inițiativa de modificare a articolului 13 din Constituție nu constituie o inițiativă ordinară de modificare a Legii Supreme, ci una tehnică”. Este incalificabil faptul ca, după cinci ani de la hotărârea Curţii din 5 decembrie 2013, care a decis că limba oficială a R. Moldova este limba română, acest adevăr să mai fie pus la îndoială!



De fapt, toate instituțiile europene, spre deosebire de coloana a cincea de la Chișinău, s-au conformat imediat hotărârii CCM din 5 decembrie 2013 și au înlocuit „limbă moldovenească”, inventată de tovarășul Stalin, cu limba română. Unicii care mai insistă pe existența în Constituție a unei așa-zise limbi „pe care nu o recunoaște Uniunea Europeană”, sunt dodoniștii și provocatorii de la Chișinău. De dragul de a se face remarcaţi, aceștia sunt gata să spună orice inepție, care sună tare. De aceea, atâta timp cât opinia publică va fi influențată preponderent de persoane care se pricep la toate, dar, în realitate, nu se pricep aproape la nimic, întunericul „va străluci” mult și bine pe acest pământ.



Nota bene! Ce înseamnă „cenzura la 10TV”

Săptămâna aceasta au fost reluate emisiunile la 10TV. Nu avem bani, existăm mai mult din entuziasm, dar vom menține singurul post de televiziune românesc din Basarabia atâta timp cât ne va sta în puteri, în ciuda atacurilor la care suntem supuși sub pretextul ipocrit de apărare a libertății de exprimare. Însă libertatea de exprimare nu presupune şi obligația de a fi tâmpit! Prin urmare, dreptul la libera exprimare nu mă obligă și nu mă va obliga niciodată să accept ca, la singurul post de televiziune unionist, să apară un individ care lovește în România, în românism și în Unionism.

Mă refer la scoaterea din buletinul de ştiri al unui text privind declaraţiile europarlamentarului Helmut Scholz despre R. Moldova, în legătură cu care am fost acuzat de cenzură. Am luat această decizie, deoarece politicianul în cauză este un veritabil agent de influență al Rusiei în Parlamentul European şi un antiromân notoriu, care anterior a declarat public că RomâniaNici de acum încolo, nu voi accepta ca asemenea indivizi să apară la 10TV. Ştim că există o duzină de idioți utili, care cu mult drag tirajează declarațiile oricărui românofob marginal, dacă acesta critică actuala putere. Însă și critica trebuie să se bazeze pe rațiune și argumente. De aceea, nu am permis și nu voi permite niciodată ca, instituția media, pe care o conduc, să fie terfelită în mocirla și mizeria confruntărilor partinice de moment singura idee salvatoare pentru românii din Basarabia - ideea unionistă.

Adevărul este că pe cei care au lovit în noi îi doare fix în cot de idealuri și valori. Singura valoare pe care aceştia o văd în față este ciolanul puterii. Nimic mai mult. Iar unicul folos din unioniști, pe care o văd ei, este să-i voteze. În viziunea lor, din momentul în care segmentul unionist nu îi urmează, acesta trebuie dezbinat și lichidat ca grup distinct, fiind constrâns să accepte doar așa-numita votare utilă. Astfel se explică lipsa de reacție la expulzarea lui George Simion, demersurile făcute în diferite instituții de la București împotriva ziarului TIMPUL și lacrimile de crocodil pentru libertatea de exprimare de la 10TV.

În orice caz, mă adresez tuturor unioniștilor cu rugămintea de a nu se lăsa iarăși divizați și manipulați, făcând jocurile unor grupări partinice care doresc să obţină putere din contul dezbinării naţionale, pentru ca mai apoi, punând batista pe țambal, să continue edificarea așa-zisei națiuni civice moldovenești.

Citiți ziarul TIMPUL și urmăriți 10TV.