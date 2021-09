De ce este AUKUS un seism geopolitic de anvergură rară, comparabil cu criza din Suez, politica lui Nixon față de China și căderea Zidului Berlinului

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Efectele neplăcute resimțite în Franța reprezintă unul dintre cele câteva avertismente la ceea ce altfel pare a fi o lovitură strategică dată de cei trei parteneri din AUKUS. Ideea administrației de a lucra împreună cu aliații pentru a ține din scurt China are sens. Dar o divizare majoră cu un aliat cheie – unul cu interese indo-pacifice serioase – nu ajută cu mult. Acum vor fi necesare eforturi creative din partea echipei AUKUS pentru a încerca să atenueze daunele.

Asta bate dincolo de pierderea unui contract uriaș, oricât de dureroasă această pierdere. Franța bate mult moneda pe rolul său în regiunea indo-Pacifică, unde păstrează aproximativ 7.000 de soldați și unde are aproape 2 milioane de cetățeni, inclusiv pe teritoriile sale insulare, cum ar fi Noua Caledonie și Polinezia Franceză. A construit asiduu ceea ce credea că este o relație din ce în ce mai strânsă cu Australia. Încă din 30 august, comunicatul de la consultările ministeriale la nivel înalt australiano-francez vorbea despre „forța parteneriatului nostru strategic” în multe domenii și sublinia „importanța viitorului program privind submarinele”. Cu toate acestea, nici la acel summit, nici la multe altele din lunile în care AUKUS era în lucru, Franței nu i s-a dat nici o înștiințare pe acest subiect. „Cele șase luni de secret” au fost „destul de performante”, spune François Heisbourg, un expert francez în politică externă care, prin grupul său de reflecție, fusese implicat ani buni în cultivarea legăturilor cu Australia.

Și pentru francezi, AUKUS cristalizează ceea ce ei consideră a fi realități profunde în relațiile internaționale, în special ideea că Europa are nevoie de mai multă „autonomie strategică” pentru a nu depinde excesiv de America. Cu toate acestea, reacția tăcută în rândul partenerilor europeni ai Franței ridică dubii familiare referitor la cât de serioasă poate fi o astfel de autonomie. După ce au apărut știrile despre acordul AUKUS, un oficial german a cerut „coerență și unitate” între puterile occidentale, despre care a spus că va necesita „mult efort” pentru a fi atinsă. Franța a ajuns la concluzia că trebui să lupte pentru un tratament echitabil în fața reflexelor aliaților anglofoni de a face cluburi (acordul trilateral se adaugă alianței „Five Eyes”, un schimb de informații care implică aceleași trei țări, plus Canada și Noua Zeelandă). Dar furia franceză, în special împotriva Australiei, este condusă și de un sentiment personal de trădare.

<< AUKUS are în vedere o gamă largă de colaborări diplomatice și tehnologice, de la securitatea cibernetică la inteligența artificială, dar în centrul său se află un acord pentru începerea de consultări pentru a ajuta Australia să achiziționeze o flotă de submarine cu propulsie nucleară (deși nu dotate cu armă nucleară). O consecință a acestui fapt este anularea de către Australia a unui contract în valoare de zeci de miliarde de dolari, semnat în 2016 cu Franța, pentru submarine diesel-electrice. Când a anunțat formarea AUKUS, în 15 septembrie, alături de prim-miniștrii Australiei și Marii Britanii, Scott Morrison și Boris Johnson, președintele Joe Biden a subliniat că este vorba despre „investiția în cea mai mare sursă de forță a noastră – alianțele noastre”. Cu toate acestea, cel mai vechi aliat al Americii, Franța, a reacționat cu o furie de înțeles. Ministrul său de Externe, Jean-Yves Le Drian, a numit momentul o „înjunghiere în spate”. Pe 17 septembrie, președintele Emmanuel Macron a retras ambasadorii Franței de la Washington și Canberra (deși nu și de la Londra).

„Doar ocazional, poți vedea plăcile tectonice ale geopoliticii schimbându-vă sub ochii tăi. Suez, în 1956, Nixon plecând în China, în 1972, și căderea Zidului Berlinului, în 1989, sunt printre exemplele din memoria vie. Pactul trilateral de apărare semnat între Australia, Regatul Unit și Statele Unite (cu introducerea acronimului incomod AUKUS) oferă o astfel de rară ocazie”, notează The Economist.

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

