De ce este foarte puțin probabil să te infectezi cu COVID-19 de la pachetele primite prin curier sau de pe ambalajele produselor din magazine

NU ar trebui să fim panicați și să credem că ne putem infecta cu noul coronavirus doar de la un pachet adus de curier sau de la ambalajul unui produs cumpărat din supermarket, spun specialiști din SUA, unde problema a fost pe larg dezbătută. Un risc există, dar este extrem de mic și poate fi eliminat dacă ne spălăm pe mâini când venim în casă și dacă dăm cu dezinfectant pe ambalaj sau dacă aruncăm cutia de carton primită de la curier.



Joseph G. Allen, profesor la Harvard University, spune, citat de Washington Post, că virusul poate fi detectat pe diverse suprafețe, chiar și la o zi după ce a ajuns acolo, dar cantitatea de virus descrește rapid, spre exemplu înjumătățirea acestei cantități apărând la fiecare 5,6 ore pe oțel inoxidabil și la fiecare 6,8 ore pe plastic.

Chiar și în cel mai rău scenariu posibil, dacă șoferul ar avea COVID -19 și ar pune mâna murdară pe pachet și ar și strănuta pe cutie, sunt mult prea mulți factori care ar trebui să se potrivească pentru ca cel care primește să se îmbolnăvească. Spre exemplu, ar trebui să aibă ghinionul să pună mâna fix pe un loc anume de pe pachet.

Allen spune că lanțul de ghinioane poate fi ușor rupt de oricine se teme că s-ar putea infecta de la un pachet pe care l-a comandat prin curier sau de la pachete cu mâncare comandate de la restaurant.

Poți lăsa pachetul câteva ore lângă ușă după ce l-ai primit sau îl poți da cu dezinfectant imediat după ce l-ai primit. Important este să te speli pe mâini după ce ai pus mâna pe colet

La fel, la supermarket este important să stai la 1,5 metri de ceilalți oameni, să nu duci mâna la ochi, la nas sau la gură, iar acasă, fie să nu pui mâna timp de câteva ore pe ambalajele produselor de care nu ai imediată nevoie, fie să le ștergi cu dezinfectant pe cele pe care le desfaci imediat. La fel, fructele și legumele trebuie bine spălate, dar asta era valabil și înainte de criza COVID-19.



Concluzia este că riscul este minim dacă iei aceste măsuri de prevedere

Și The New York Times are un articol pe această temă, ideea principală fiind tot că riscul este minim și nu a fost documentat niciun caz în care cineva s-a infectat de la un pachet primit prin curier.

Cele mai mari companii de curierat din SUA spun că nu este nevoie ca toate pachetele trimise să fie dezinfectate (și nici nu ar fi timp), iar recomandările OMS spun că este extrem de scăzut riscul ca un om să ia virusul de pe un pachet care a fost mișcat, transportat și expus la diverse temperaturi.

Și datele oficiale din Germania indică faptul că sunt extrem de mici riscurile ca un om să fie contaminat după ce atinge o suprafață și nu există niciun caz documentat în acest sens. La fel de adevărat este că astfel de infecții sunt greu de documentat dacă ne gândim cât de des ne ducem mâna la gură, la nas sau la ochi, după ce atingem alt obiect.

James Lloyd-Smith, unul dintre autorii unui studiu recent pe subiect, spune că ideea de bază este că ”există un risc ipotetic ca viruși viabili să supraviețuiască pe colete dar, ”date fiind perioadele de timp despre care vorbim, pare să fie un risc minim pentru publicul larg”

Lloyd-Smith mai spune că sunt mai în pericol lucrătorii poștali, sortatorii și curierii care pun mâna pe mii de pachete pe zi.

Ben Chapman, specialist în siguranță alimentară la North Carolina State University, spune că virusul poate persista pe suprafețe, dar nu a fost documentat nici un caz de transmitere în acest mod. El adaugă că este suficient să ne spălăm pe mâini după ce am pus mâna pe pachet și nu are rost să consumăm dezinfectantul dând pe cutie, ci să-l păstrăm pentru lucruri mai importante.

COVID-19 este boala infecţioasă cauzată de coronavirusul cel mai recent descoperit. Acest nou virus şi această boală nu au fost cunoscute înainte de apariţia focarului în Wuhan, China, în decembrie 2019. Principala modalitate de răspândire a bolii este prin picături expulzate de cineva care tuşeşte sau strănută.

Coronavirusurile sunt o familie numeroasă de virusuri care pot provoca boli la animale sau oameni. La om provoacă infecţii respiratorii, de la răceala comună la boli mai severe, cum ar fi Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) şi Sindromul respirator acut sever (SARS). Cel mai recent coronavirus descoperit provoacă boala coronavirus COVID-19.