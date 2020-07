De ce este sistemul educațional japonez printre cele mai bune din lume?

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Indiferent cum am numi noul tip de standard pentru internet, contează care sunt beneficiile pe care ni le aduce. Totuși, cum ajunge internetul 5G de la operator în telefon sau computer? Asta am aflat recent.

Într-o țară în care pensiile sunt și de 700 de lei, românii se întreabă cine este cel care are cea mai mare pensie din țară, cât are și ce funcții a ocupat de-a lungul vieții sale profesionale.

Sistemul educațional japonez are meritul de a implica elevul în activități sociale, care îi facilitează înțelegerea obiectelor de studiu din curricula școlară. Îmbinarea dintre orele propriu-zise și cluburi, evaluarea cunoștiințelor prin examinarea riguroasă de la finalul fiecărui ciclu de studiu, alături de un program coerent de alimentație în școli fac din Japonia una dintre cele mai literate țări din lume.

În Japonia, sănătatea ocupă un loc fruntaș, motiv pentru care discplina educației fizice este tratată cu foarte multă seriozitate de către autorități. Pe lângă activitățile de club, copiii au o zi a Sportului pe an, în cadrul căreia își pot etala abilitățile sportive. Sunt organizate întreceri individuale și de grup între elevi, avându-i ca spectatori pe părinți. Alături de sporturile tradiționale, mai există în programul acestei zile și dansuri realizate de elevi.Japonezii pun preț nu doar pe sănătate, ci și pe dezvoltarea lor culturală. Tocmai de aceea, fiecare școală ține propriul bunkasai (festival cultural). La organizarea lui participă toți elevii doritori, dar în principal cei care sunt înscriși în cluburile de activități extracurriculare. Festivalul are loc de obicei în weekend, fie sămbata, fie duminica, însă nu este exclus nici să se întindă pe ambele zile, dacă elevii își doresc acest lucru. Fiecare școală hotărăște pe ce activități dorește să pună accentul: pe teatru, muzică, caligrafie sau altele. Părinții sunt invitați să privească și să asculte spectacolele și atelierele de creație realizate de copiii lor. Ziua festivalului coincide de obicei cu Ziua Națională a Culturii, care în Japonia se sărbătorește pe data de 3 noiembrie.Pentru ca un elev să fie acceptat de către o unitate de învățământ secundar de nivel mediu (la vârsta de 12 ani) și de către un liceu (la vârsta de 15 ani), este necesar ca acesta să susțină un examen de admitere. În Japonia, un astfel de examen este atât de riguros și dificil, încât perioada de pregătire și de susținere a acestuia a fost denumită shiken jigoku („iadul examenelor”).

Odată ce un elev își alege clubul dorit, el va participa la întruniri, ce au loc de obicei după ore, alteori în weekend (mai ales în cazul cluburilor sportive). Apogeul activității de club are loc în cadrul festivalului cultural al școlii, de obicei programat pentru toamnă.

De asemenea, dat fiind că în școlile japoneze nu există angajați care să se ocupe de păstrarea curățeniei, elevii sunt învățați încă din primii ani să curețe singuri școala, fiind organizați pe grupe pentru a spăla holurile, clasele, curtea etc. Curățenia este păstrată nu doar de disciplina elevilor și a profesorilor, ci și de faptul că elevii și personalul didactic încalță pantofi speciali la intrarea în școală, pe care îi dau jos atunci când ies în curtea școlii.

În Japonia, sistemul de învățământ preuniversitar are în vedere o perioadă de 12 ani, dintre care doar 9 obligatorii. El prevede 6 ani de școală primară, 3 ani de gimnaziu și încă 3 de liceu. Anul școlar începe în aprilie și se termină în martie, bineînțeles în această perioadă fiind incluse și vacanțele, mai scurte comparativ cu sistemul educațional european sau american. De exemplu, vacanța de vară se desfășoară în Japonia în intervalul 20 iulie-25 august, deci cu 2 luni mai puțin decât în Occident.Clasele sunt în genere formate din 30-40 de elevi, minimul de vârstă necesar pentru înscriere fiind de 6 ani. Uniforma este obligatorie pentru toate ciclurile de studiu, și constă în pantaloni, cămașă și sacou pentru băieți și fustă și cămașă pentru fete.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)