De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Argumentele oamenilor de știință

Dr. Sachdev aminteste si de rolul pe care o femeie il are in viata copilului: "Odata ce copii se nasc, barbatii sunt dati la o parte. Dar corpul mamei este important pentru supravietuirea copiilor."

Intr-un studiu publicat in anul 2012, in revista Current Biology, oamenii de stiinta au descoperit ca eunucii - barbati care au fost castrati de pe vremea cand erau copii - aveau tendinta de a trai cu 14-19 ani mai mult decat restul domnilor.

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in timp ce femeile ajung sa supravietuiasca pana la 81 de ani. Acest decalaj nu este un fenomen nou si nici nu se limiteaza la americani: "Aceasta diferenta in ceea ce priveste speranta de viata este valabila pentru toate societatile si pentru primatele mari", spune Dr. Perminder Sachdev, profesor de neuropsihiatrie la Universitatea din New South Wales, Australia, care a studiat longevitatea umana. Daca unele studii sustin ca avem avantajul unui sistem imunitar mai bun, la finalul anului 2018, oamenii de stiinta americani credeau ca au descoperit de ce noi traim mai mult decat barbatii. Ei sugerau ca este vorba despre structura ADN-ului. De ce femeile traiesc mai mult decat barbatii - teorii Dar care sa fie adevaratul motiv care sta la baza acestei diferente de gen? Sachdev spune ca exista mai multe teorii populare - unele se refera la biologie, iar altele la comportament.

9 Februarie 2020

