De ce fug moldovenii din ţara lor

Galina N.: „Eu sunt dintre acei, care au plecat de acasă de 16 ani. Mai întâi în Cehia, apoi la Moscova, și, în sfârșit, Italia. Am făcut două facultăți, în speranța de a trai mai bine în țara mea. M-a durut ca o rană de cuțit plecarea de acasă! Dar am fost nevoită să plec împreună cu soțul pentru a putea plăti studiile și existența copiilor mei, care au plecat și ei de acasă. Căci salariul nu făcea față necesităților. Nu știam ce ne așteaptă, dar am încercat marea cu degetul... Am muncit mult, dar azi nu mă poți ține acasă, chiar în colivie de aur.

