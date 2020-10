De ce Guvernul a ajuns să fie dator cu 1,8 miliarde de lei față de agricultori

Autorii propunerii afirmă că producătorii agricoli nu vor fi afectați, deoarece în majoritatea cazurilor nu vor înregistra spre achitare sume TVA, fie datorită procesul economic (vor avea spre deducere procurări cu TVA 20%, spre ex. produse petroliere) și/sau acumulărilor de TVA în cont până la moment.

În cazul dat, restituirea poate fi realizată doar în următorul an fiscal, când poate fi dedusă din TVA pentru mărfurile comercializate.

Ministerul Finanțelor argumentează propunerea prin faptul că aplicarea cotei reduse a TVA în mărime de 8% are loc atât pentru livrările interne, cât și pentru importul de produse agricole, aceasta își atinge doar obiectivul de accesibilitate a produselor agricole pentru populație, nu și creșterea competitivității producției naționale.

