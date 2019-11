De ce internetul este închis de câteva zile în Iran, deși autoritățile au declarat victoria asupra protestatarilor

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Surse: CNN, AFP, New York Times, WIRED

Vineri, 15 noiembrie, au izbucnit revolte violente în peste 100 de orașe, după anunțul că prețul benzinei, care crescuse mult sub efectul dur al sancțiunilor comerciale impuse țării, avea să mai urce cu 50%. Dincolo de rația lunară alocată, benzina se va scumpi de patru ori.

În plus, cum au subliniat câteva organizații internaționale, blocada internetului permite autorităților să acționeze arbitrar pentru a aresta disidenți și dă frâu liber abuzurilor care vor fi mult mai greu de dovedit apoi, dat fiind că nu pot fi documentate. În Iran este ceva normal ca oamenii să fie ridicați de pe stradă sau de acasă și apoi să fie întemnițați, fără ca familia să mai știe ceva despre ei luni bune.

Sunt semnale clare că economia are de suferit, mai ales că nici plățile electronice nu funcționează și a fost grav afectată și bursa.

Iranul are 62 de milioane de utilizatori de internet și peste 40 de milioane de useri de Facebook, țara fiind în top 20 al lumii. În aceste condiții, faptul că țara este de mai bine de patru zile fără internet reprezintă o catastrofă pentru locuitori. Regimul Rouhani a declarat victoria asupra protestatarilor care au blocat peste 100 de orașe, iar statul a omorât cel puțin 100 de persoane în acțiunea de înăbușire a revoltelor. Statul nu a dat însă drumul la internet, iar asta spune multe despre regimul represiv de la Teheran și despre cât de departe este dispus să meargă.

