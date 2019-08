De ce Maia Sandu face diferență dintre deputații PAS și ACUM

„PAS are un singur membru în această comisie, ACUM are doi”. Maia face distincție dintre deputații PAS și cei de la ACUM. Astfel explică Maia Sandu alegerea lui Ruslan Foocea în funcția de Director al CNA.

Tabelul de pontaj cu punctele acordate de membrii Comisiei juridice din Parlament candidaților la șefia CNA a provocat un nou val de critici în societate. Potrivit acestui tabel, Ruslan Flocea, fost consilier prezidențial, a primit punctaj maxim de la socialiștii Vladimir Țurcan, Vasile Bolea, Grigore Novac și Alla Dolința. Premierul Maia Sandu consideră că „această comisie nu ar mai trebui să facă concursuri”. La emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, șefa Cabinetului de Miniștri a spus că le-a transmis un mesaj socialiștilor, dar a conchis că „oamenii întotdeauna au justificări”.

„PAS are un singur membru în această comisie, ACUM are doi. Am avut o comisie în care un partid a avut mai multe voturi și ei au fost părtinitori, cum se vede din acest tabel de pontaj. Deci asta înseamnă că partidele nu pot organiza concursuri autentice. Legea s-a respectat pe de o parte, dar pe de altă parte concursul nu a fost autentic. Concluzia după acest concurs e că această comisie nu ar mai trebui să facă concursuri. Nu spun asta pentru că am ceva contra domnului Flocea”, a declarat Sandu.

Prim-ministra recunoaște că a avut din start îngrijorări cu privire la acest concurs avut îngrijorări chiar la început și spune că a rămas nemulțumită de rezultat.

„Eu am transmis acest mesaj către colegi. Oamenii întotdeauna au justificări. Să vedem ce o să poată să facă domnul Flocea și dacă va putea combate percepția că a fost numit pe criterii politice”, a mai spus Sandu.

Maia Sandu, chiar dacă și-a exprimat nemulțumirea fațî de numirea lui Ruslan Flocea, făcând distincție dintre deputații PAS și ACUM, n-a explicat de ce deputații PAS au votat această candidatură în ședința plenară a parlamentului. Paradoxul aflării Partidului Maiei Sandu la guvernare este că chiar dacă ei n-ar fi votat pentru aceast „câștigător” al „concursului”, Flocea ar fi fost oricum pus în funcție, căci pentru el a votat toată fracțiunea PDM din Parlament



Litvinenco îi crede pe moldoveni proști? Deputatul publică un tabel cu notele oferite în „concursul” la funcția de șef al CNA „câștigat” de consilierul lui Dodon

Scântei în coaliția ACUM-PSRM: Dodon îi ataca pe Reniță și Țîcu



FOTO, VIDEO / Cum arată casa lui Ruslan Flocea, omul lui Dodon de la CNA



Cine sunt cei trei deputați care nu l-au votat pe Flocea la CNA? /// Cum e posibil ca un absolvent al Academiei de Poliţie din Bucureşti să ajungă secretar al Aparatului preşedintelui Dodon?



Sursa: agora.md