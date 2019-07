DE CE nimeni nu a depus dosarul pentru funcția de DIRECTOR al CNA

După o săptămână de la începerea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție, nicio persoană nu a depus dosarul de participare. Informația a fost confirmată pentru Deschide.MD de către președintele Comisiei juridice a Parlamentului, Sergiu Litvinenco.



Deputatul a declarat că toată informația privind lista candidaților, dar și dosarele acestora, vor fi publicate după data de 12 iulie, când expiră termenul de depunere a dosarelor de participare.

În ceea ce privește concursul privind selectarea candidaților la funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Legislativului, Litvinenco a menționat că la moment sunt depuse două dosare.

De precizat că deputații din cadrul Comisiei juriedice, numiri și imunități au aprobat anunțul și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru selectarea candidatului la șefia CNA la data de 26 iunie. Începând cu data de 28 iunie, toți doritorii care întrunesc cerințele necesare pentru participare la concurs pot depune dosarele personal, prin poștă sau prin e-mail.

Candidatul la funcţia de director trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;

b) în privinţa lui nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

c) are studii superioare juridice;

d) are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;

e) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;

f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;

g) nu are antecedente penale;

h) cunoaşte limba de stat;

i) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor;

j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Amintim că deputații ACUM și PSRM au votat la data de 8 iunie demisia directorului CNA, Bogdan Zumbreanu. Până la alegerea noului director, interimatul este asigurat de Lidia Chireoglo.

