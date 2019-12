De ce NU te mai iubește, în funcție de zodie. Horoscopul decepțiilor în dragoste

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Cercetări anterioare au demonstrat că o igienă orală proastă poate duce la afecțiuni cronice, dar un nou studiu arată ce legătură are cu boli de inimă. În esență, studiul sugerează că una dintre modalitățile prin care poți evita boli cardiovasculare o reprezintă...

Klaus Iohannis a dezvăluit că zona Mării Negre reprezintă o zonă zero în cadrul proiectelor NATO.

Un clip video de pe reţelele de socializare din Rusia în care apare un urs polar, ce are pictat pe corp cu negru mesajul „T-34”, i-a alarmat pe experţi, care au avertizat că abilitatea animalului de a vâna şi a se camufla în mediul în care trăieşte ar...

După alegerile locale generale din toamna acestui an și scorurile obținute în cadrul acestora, Partidul Liberal Democrat din Moldova a pornit o amplă campanie de restructurare a formațiunii. Astfel, Biroul Permanent Central al PLDM a validat, în cadrul ședinței din 3...

Ieri am prezentat discursul președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, cu prilejul vizitei sale la Chișinău pe 30 noiembrie. Astăzi publicăm, cu unele prescurtări, discursul premierului Vlad Filat.

Oamenii de ştiinţă au creat neuroni artificiali care ar putea fi implantaţi în pacienţii care suferă de paralizie sau alte probleme cu sistemul nervos, relatează The Guardian. Neuronii artificiali ar putea fi chiar folosiţi pentru a conecta minţi umane la aparate, spun...

Corpul uman are nevoie de apă pentru a-și îndeplini funcțiile fizice normale, iar nutriționiștii spun că este vital ca o persoană să bea cel puțin 2 litri de apă în fiecare zi, iar vara chiar 4 litri. De-a lungul zilei - și în timpul somnului - pierdem apă prin...

Capricornul este prea arogant Autosuficiența Capricornului îl poate face nesuferit într-o relație, chiar dacă la început părea misterios și greu de cucerit. Ceea ce l-a incitat inițial pe partener își pierde farmecul cu timpul, lăsând loc unei senzații de iritare față de atitudinea arogantă a Capricornului. În plus, mulți Capricorni se concentrează pe carieră și afirmare personală, ceea ce îi îndepărtează și mai tare de parteneri. Pentru ca relația lor de iubire să prindă rădăcini, Capricornii trebuie să fie mai atenți și mai receptivi la nevoile persoanelor de lângă ei.

Taurul vrea prea multe de la partener De îndată ce intră într-o relație, Taurul începe să pretindă din ce în ce mai multe lucruri, să-și controleze partenerul, să se arate plin de gelozie și dominator, să anihileze încet-încet tot ce este mai frumos în legătura sa sentimentală. Deși se află sub semnul lui Venus, Taurul uită să-și folosească grația și diplomația, ajungând să se poarte foarte revendicativ și chiar grosolan. Astfel de purtare îl poate dezamăgi pe partener, care va sfârși retrăgându-se fizic sau emoțional din relație.

Citești horoscopul pentru a afla când îți vei întâlni sufletul pereche și ce aventuri romantice te așteaptă? Uneori, semnul tău zodiacal îți poate spune și care este motivul pentru care persoana de lângă tine nu te mai iubește. Probabil că, de cele mai multe ori, au existat nepotriviri încă de la începutul relației. Pe de altă parte, oricât ai vrea să fim absolvite de orice vină, câteodată avem și noi un rol în stingerea pasiunii. Alteori suntem, pur și simplu, victime ale destinului și ne îndrăgostim de persoane pe care nu ar fi trebuit să le iubim. Iată care sunt principalele motive pentru care un bărbat nu te mai iubește, în funcție de zodie! Berbecul are așteptări nerealiste Pentru Berbec, orice persoană cu care începe o relație romantică este sufletul său pereche și se așteaptă mereu să trăiască o poveste precum Romeo și Julieta. Iată de ce are un adevărat șoc atunci când constată că nu mai este iubit. De fapt, relația sa nu a fost niciodată așa cum și-a imaginat-o, ci a trăit multă vreme pe tărâmul iluziilor. Existau multe semne că iubirea s-a sfârșit, dar Berbecul nu le-a luat în seamă, așa că s-a trezit, pur și simplu, abandonat. Nepotrivirea de caracter și de așteptări este principalul motiv pentru care Berbecul își va pierde partenerul, dacă nu este mai atent la alegerile sale.

