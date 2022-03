De ce sângele ucrainenilor nevinovați este pe mâinile a milioane de ruși care îl susțin pe Putin

Vremea nu va prezenta modificări majore. Noaptea izolat vor continua să cadă precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță. Din acest motiv pe drumuri se va forma ghețuș....

Președintele Rusiei a înnebunit literalmente când a aflat că rachetele „Kalibr” au fost lansate în aeroport. Rusie nu are mai mult de o mie de piese de astfel...

Cercetătorul Stephen Kotkin, al cărui principal interes academic este stalinismul, într-un interviu pentru The New Yorker, a vorbit despre cum arată războiul din Ucraina în...

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis excluderea Federației Ruse. În plus, organizația a cerut să se ofere Ucrainei mijloacele de protecție a spațiului aerian. La...

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Sfantul Alexie a fost singurul copil al dregatorului Eufimian. Cu cat inainta in viata, cu atat crestea in sufletul lui si dorinta nemurii si a vietii vesnice. Toate bunatatile pamantesti i...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

O navă comercială sub pavilion panamez a fost scufundată de tiruri de rachete rusești în Marea Neagră, iar alte două vase sunt avariate, a anunţat miercuri şeful Autorităţii maritime din Panama, Noriel Arauz. Echipajele navelor sunt în siguranţă, a precizat acesta,...

Rusia are forţa necesară de a-i pune la punct pe duşmanii conduşi de SUA, iar Moscova va dejuca complotul rusofob al Occidentului menit să distrugă Federaţia Rusă, a declarat joi Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai preşedintelui rus Vladimir Putin, informează...

Pentru ca lumea liberă să câștige, Rusia trebuie să piardă Pentru ca lumea liberă să câștige, Rusia trebuie să piardă. Oamenii săi trebuie trași la răspundere. Rușii trebuie să treacă prin denazificare în același mod ca și germanii după cel de-al Doilea Război Mondial. Nimeni care a lucrat pentru statul rus sau care a primit vreun beneficiu din acesta nu ar trebui să se poată bucura de viața în țările democratice (am explicat cum se realizează acest lucru aici, cum se structurează sancțiunile aici și aici. Am mai scris că teama de escaladare din cauza introducerea unei zone de excludere a zborului deasupra Ucrainei este nefondată și că rezoluția AGONU deja adoptată reprezintă o justificare legală suficientă pentru introducerea acesteia).

În al doilea rând, nu trebuie să sperăm la o revoltă populară în Rusia. După cum am menționat mai sus, cea mai mare parte a rușilor sprijină războiul. Un sondaj lansat recent de Fundația Navalny, potrivit căruia rușii încep să înțeleagă că Rusia este un agresor, nu reprezentativ, deoarece a fost realizat doar la Moscova și prin internet. În realitate, vedem că câteva mii de oameni din Moscova cu o populație de 15 milioane ies la mitinguri împotriva războiului. În timp ce în timpul Revoluției demnității de la Kiev, 4,5 milioane de oameni, un milion au ieșit în stradă. Mai mult, chiar și dintre oamenii „progresiști” chestionați de Navalny, doar 36% recunosc că Rusia este de vină pentru război.

Cu toate acestea, echivalarea „naționaliștilor ucraineni” cu naziștii a început mult mai devreme – cel puțin din al Doilea Război Mondial, când UPA a luptat împotriva lui Hitler și Stalin în același timp. Într-adevăr, în 1941, unii ucraineni sperau că armata germană îi va elibera de ororile bolșevismului, dar și-au dat seama foarte repede de greșeala lor. Cu toate acestea, propaganda sovietică și apoi cea rusă i-a înfățișat cu atenție pe ucraineni drept colaboratori naziști, în ciuda faptului că aproximativ un milion de ruși au slujit în rândurile Wehrmacht-ului și SS-ului, față de câteva mii de ucraineni. Un alt pilon al propagandei ruse este ideea Moscovei ca a treia (și ultima) Roma, născută în anii 1510, ideea rușilor mesianici și a superiorității lor față de alte națiuni. Această narațiune, în diverse versiuni, este inerentă rușilor și a fost impusă altor popoare ale Imperiului Rus/URSS folosind multe instrumente – rusificarea forțată, discriminarea explicită sau implicită (de exemplu, cotele naționale pentru aderarea la Instituția de Învățământ Superior), suprimarea limbi și culturi naționale, în același timp cu plantarea narațiunii că literatura și cultura rusă sunt mai presus de toate celelalte, represiuni împotriva sau însuşirea elitelor intelectuale naţionale etc.

Figura 2. Atitudinea rușilor față de țări individuale sau grupuri de țări / Foto: Date de la Centrul Levada. Notă: liniile arată diferența dintre proporția celor care sunt pozitivi cu privire la o anumită țară și cei care sunt negativi. Dacă linia este sub zero, atunci atitudinea negativă prevalează. Cifra arată că atitudinile față de SUA, Georgia și Ucraina au devenit puternic negative în 2008, când Rusia a atacat Georgia, în timp ce atitudinile față de SUA, UE și Ucraina s-au deteriorat brusc în 2014, când Rusia a atacat Ucraina. Astfel de schimbări arată efectul propagandei.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)