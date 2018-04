De ce se ciocnesc ouăle de Paște: Ce spune tradiția

Ciocnitul ouălor semnifică sacrificiul divinității și există un adevărat ritual al acestuia.

Conform traditiei, in prima zi de Paște, ouăle se ciocnesc numai cap cu cap, a doua zi se pot ciocni cap cu dos, iar in zilele urmatoare dos cu dos. Primul care ciocneste este cel mai varstnic barbat de la masa. In timpul ciocnirii se pronunta formula “Hristos a Inviat!“, la care se raspunde cu: “Adevarat a inviat!“.

In traditia populara se spune ca este bine sa ai oua rosii de Paste deoarece acestea au puteri miraculoase. Ele vindeca boli si protejeaza animalele. In dimineata de Paste, in multe zone din tara, copiii sunt pusi sa se spele pe fata cu apa in care se pune un ou rosu si un ban de argint, pentru a fi sanatosi si frumosi tot anul.





Se spune, de asemenea, ca ouale rosii alunga Diavolul si te feresc de farmece. Cu oua rosii se fac descantece pentru dureri de dinti, de urechi sau de gat. Prosopul cu care au fost sterse ouale rosii este bine sa il pastrezi un an pentru ca te ferese de boli.

