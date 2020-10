De ce sunt bune măceșele pentru organism. Cum le poți prepara

Se utilizează în preparare dulci sau sărate. Se fierb măceșele, apoi se pasează sub formă de piure și se trec printr-o sită fină care să împiedice pătrunderea semințelor. Se obține un piure roșu. În țări precum Suedia se face o supă foarte bună din acest piure. Se poate folosi și pe post de sos de roșii, pentru paste sau pizza. Mai poate fi utilizat pentru prepararea gemului sau a siropurilor, obținându-se preparate foarte bogate în vitamina C.

infuzie– se pun două lingurițe de flori de măceșe uscate în 150 ml apă fierbinte și se lasă la infuzat 10 minute. Are efecte benefice asupra digestiei. Infuzia se poate utiliza și pentru curățirea tenului acneic, sub formă de comprese.

Pentru o persoană: seara pune într-un pahar cu apă plată echivalentul a 2-3 fructe de măceșe tăiate în bucățele mici și lasă-le la infuzat peste noapte. Dimineața bea infuzia pe stomacul gol. E bine să mai aștepti cel puțin 15 minute până la micul dejun, pentru a beneficia din plin de virtuțiile sale. Vitamina C se resoarbe mai bine dimineața. Este bine să folosești fructele de măceșe proaspete sau congelate și mai puțin sub formă de ceai, fiindcă apa caldă degradează o parte din vitamina C. Dacă ești răcit, obosit sau gripat vei trece mai repede peste probleme cu acest remediu.

