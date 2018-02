De ce sunt împărțite numerele în grupuri de 3 și 4 cifre

Ti-ai dorit sa poti tine minte mai multe lucruri in acelasi timp si nu ai reusit? Ei bine, exista o explicatie logica pentru acest lucru.





Studiile arata ca, creierul nostru nu poate retine mai mult de 3 sau 4 informatii in acelasi timp. In plus, aceste informatii pot fi retinute pentru doar 20-30 de secunde. Dupa aceasta perioada, le uitam daca nu ni le repetam pentru perioade mai lungi de timp.

De exemplu, atunci cand conduci si vorbesti la telefon, interlocutorul incearca sa iti spuna un numar de telefon, insa nu ai cum sa il scrii, asa ca incerci sa-l memorezi. Repeti numarul la nesfarsit pentru ramane intiparit in memoria de scurta durata pana cand reusesti sa il notezi.





Faptul ca putem retine doar cate 3-4 lucruri in acelasi timp se reflecta si in faptul ca multe lucruri contin 3-4 cifre sau linii. Acest lucru se aplica numerelor de telefon si numerelor cardurilor de credit.

Sursa: Girly.ro