De ce supără ziua de 27 martie?

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Între România și Rusia relațiile sunt reci de mai multă vreme, dar Moscova continuă să-și exercite influența prin diferite pârghii atunci când are nevoie.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfantul Hrisant a fost fiul lui Polemius, un distins patrician. A trait in secolul al III lea. Dupa ce citeste Faptele Apostolilor, primeste sa fie botezat. Tatal sau a facut tot posibilul ca...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

O diferenţă ar fi în faptul că de ceva vreme occidentalii se ocupă într-adevăr de economie şi lasă în pace cultura şi limba popoarelor integrate. În vremea Imperiului sovietic nu putea fi vorba de aşa ceva. Nu doar că limbile băştinaşilor erau date deoparte - chiar băştinaşii erau lipsiţi de orice putere şi de multe ori deportaţi la mii de kilometri. Imperiul sovietic a avut ca scop modificarea fundamentală a zonelor intrate sub stăpânirea sa, nu doar simpla şi nevinovata integrare economică. Aceasta ar fi şi una din diferenţele majore între Sovietski Soiuz şi Evropeiski Soiuz - europenii nu trimit 80% din funcţionari străini în ţările membre şi nu silesc pe nimeni să înveţe limba etniei aflate la putere (pentru simplul motiv că nu există o etnie aflată la putere).

Pe de altă parte, de la Moscova a venit dintotdeauna o atitudine imperială. Cum zicea şi un comentator de-al meu de limbă rusă: epoca naţiunilor a trecut, acum se merge spre integrarea economică a spaţiilor largi. Aşa este, de mii de ani cu acest lucru se ocupă imperiile, cu integrare economică pe spaţii largi, cu ocupări de spaţii strategice, care să le asigure protecţia. Mulţi ruşi sunt iritaţi de faptul că imperiile occidentale au fost acceptate mai cu dragă inimă decât imperiul lor. Se întreabă ce diferenţă există între imperiul britanic sau imperiul colonial francez. Prima diferenţă ar fi de situare în timp - francezii şi britanicii şi-au construit imperiile coloniale în secolele XVIII-XIX. Imperiul sovietic este de dată mult mai recentă. Alt reproş se leagă de păstrarea atitudinii naţionale – ce rost mai are, atunci când se produc integrări economice pe spaţii largi?

Dar ce are în ea aşa de periculos această zi de 27 martie? Evenimentul a fost unul simplu: românii dintre Prut şi Nistru s-au unit cu restul românilor. O mică fâşie din fostul Imperiu Ţarist a fost pierdută. Chiar să nu fi avut Moscova destul pământ prin alte părţi? Slavă Domnului, harta URSS-ului e destul de mare, pământ cât vrei în toate părţile. Dincolo de orice considerente geopolitice şi geostrategice, cred că este vorba şi de atitudine. Nu te poţi îmbogăţi pe spinarea altora, dacă nu eşti zgârcit şi hrăpăreţ - iar cea mai mică cedare reprezintă o încălcare a principiului. Altfel nu se poate explica agăţarea de o fâşie de pământ.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

