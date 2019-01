De ce televiziunile publice din Rusia au blocat comentariile de pe YouTube la mesajul de Revelion al lui Vladimir Putin

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Prima săptămână din acest an este determinată de ninsori în anumite zone din ţară şi o uşoară răcire a vremii, transmite MOLDPRES.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o adevărată nebunie în SUA, după ce și-a făcut poster-parodie după celebrul serial Game of Thrones. Pe acel poster apare Trump, iar pe imaginea președintelui scrie ”Sanctions are coming”, cu referire la celebrul motto al...

Veste bună, la început de an, pentru beneficiarii programului guvernamental Prima Casă. Rata efectivă a dobânzii pentru creditele oferite în cadrul programului a fost diminuată, din data de 2 ianuarie, cu 0,3 puncte procentuale și este acum de 6,1%. Anunțul a fost făcut...

Gigantul american Apple a anunţat miercuri că vânzările sale trimestriale vor fi probabil sub aşteptările analiştilor de pe Wall Street, scrie Reuters, preluată de Agerpres.

„Dar cel mai important, pas cu pas să obţinem bunăstare şi creşterea calităţii vieţii, ca toţi cetăţenii Rusiei, deja în anul care vine să simtă schimbări în bine. Putem face asta doar împreună, niciodată nu am avut şi nu vom pe alţii care ne vor veni în ajutor. De aceea, e important să fim o echipă consolidată şi unită”, a spus Putin.

În mesajul său de Anul Nou, Vladimir Putin a declarat că, în 2019, Rusia are de îndeplinit mai multe sarcini importante în economie, ştiinţă, sănătate, învăţământ şi cultură.

