De ce trebuie să incluzi iaurtul grecesc în dietă

Toate iaurturile sunt surse de calciu, proteine, zinc, potasiu, vitamina B6 și vitamina B12. Ceea ce distinge iaurtul grecesc de iaurtul normal este textura sa mai groasă și cremoasă, deoarece zerul este îndepărtat. În plus, iaurtul grecesc conține probiotice și este mai scăzut în lactoză și are un conținut dublu de proteine comparativ cu iaurtul obișnuit.

Iată de ce iaurtul greces este numit superaliment şi de ce trebuie să îl mănânci mai des:

Are un conținut scăzut de grăsimi

Am spus că din iaurtul grecesc este îndepărtat zerul, având o consistență mai groasă, mai cremoasă, cu o concentrația mai mare de proteine. O porție medie de iaurt poate avea între 12 și 17,3 grame de proteine. O singură cană de iaurt grecesc este suficientă pentru respectarea dietetică recomandată de trei porții zilnice de produse lactatate cu conținut scăzut de grăsimi.



Este sursă bogată de proteine

Iaurtul are o cantitate mult mai mare de proteine decât laptele, pe care corpul o folosește pentru a-și construi mușchii, oasele, cartilajul, pielea și părul. Proteina este, de asemenea, unul dintre principalele substanțe nutritive care furnizează energie și transferă substanțe, cum ar fi oxigenul, prin membranele celulare. Obținerea dozei de proteine din iaurtul grecesc este importantă pentru sistemul imunitar, pentru nervi și pentru echilibrarea lichidelor din organism.





Este o bună sursă de probiotice

Dintre toate iaurturile, iaurtul grecesc conține o cantitate mare de probiotice, care sunt bacterii sănătoase și bune care mențin stomacul sănătos. Bacteriile bune trăiesc în intestine și ajută la menținerea sănătății tractului digestiv. Probioticele sunt excelente pentru sistemul digestiv și în special pentru persoanele care suferă de sindromul intestinului iritabil.

Este bogat în vitamina B12

Iaurtul grecesc este bogat în vitamina B12 și această vitamină este necesară pentru formarea celulelor roșii din sânge; îmbunătățește funcțiile creierului și sinteza ADN. În loc să iei suplimente de vitamina B12, mai bine incluzi în alimentație iaurtul grecesc, care este o alternativă sănătoasă și naturală. Vegetarienii se confruntă des cu carență de vitamina B12, deoarece ea se găsește în general în carne, ouă și pește. Așadar, mănâncă iaurt grecesc pentru a-ți crește aportul de vitamina B12.

Este sursă de calciu

Calciul este mineralul esențial pentru sistemul osos și cel muscular și ajută organele vitale să funcționeze corect. Corpul nu produce singur calciu, așadar el trebuie asimilat de organism din alimentație. O singură porție de iaurt grecesc are 18,7% din valoarea zilnică necesară de calciu. Fără suficient calciu, adulții pot prezenta un risc de osteoporoză.

