DE CE va demisiona Putin în 2024. Un comentator important de la Moscova explică ce e cu ultimele arestări și care e paradoxul trăit de ruși

Jacob Heilbrunn, editorul publicației The National Interest, l-a intervievat pe Konstantin Remchukov, proprietarul și redactorul-șef al Nezavisimaya Gazeta, în contextul referendumului constituțional care a consfințit rămânerea la putere a lui Vladimir Putin și după 2024. O discuție ale cărei puncte de pornire s-au impus natural. Va iniția liderul de la Kremlin o represiune brutală împotriva unor figuri politice și din mass-media? Vom asista la o luptă pentru putere la Kemlin?



Redăm pe larg interviul luat de Jacob Heilbrunn lui Konstantin Remchukov

Jacob Heilbrunn: Ați crezut inițial că votul asupra prelungirii rămânerii în funcție a președintelui rus, Vladimir Putin, va conduce la o Rusie mai puțin restrictivă. Dar se întâmplă cumva opusul?



Constantin Remciukov: Nu, percepția mea este că schimbările constituționale au pus capăt liniei politice a opoziției, denumită tranziție. Mihail Hodorkovski și Alexei Navalnîi au presat ani buni pentru o nouă Rusie. Ei au încercat să implanteze în mentalul colectiv ideea că singurul lucru despre care merită vorbit este o tranziție de la Rusia lui Putin. Răspunsul lui Putin a fost însă neașteptat, și anume schimbarea drastică a Constituției, care îi permite să candideze în 2024. Prin aceste acte juridice, Kremlinul a oprit întregul concept de tranziție. Este irelevant. Aceasta a fost ideea lui Putin despre cum să reacționeze la strategia opoziției.

Heilbrunn: Trupe mascate ale serviciilor de securitate l-au arestat pe guvernatorul regional Serghei I. Furgal, care era un vechi membru al Partidului Liberal Democrat, de extremă dreapta. El preluase funcția în 2018 și a fost acuzat brusc că a fost părtaș la comiterea de crime. The New York Times spune că Kremlinul își recuperează puterea în regiuni. Este corectă această interpretare?



Remciukov: Nu cred că este vorba despre regiuni. Societatea noastră politică este împărțită în două grupuri. Asta face agenda foarte simplă. Ești pentru sau împotriva lui Putin. Nuanțele nu au sens. Nu poți discuta despre elemente de politică economică. Nimeni nu vrea să audă asta. Multe partide tradiționale și-au pierdut importanța pentru Kremlin. Partidul Comunist și Partidul Democrat Liberal, al lui Vladimir Jirinovski, sunt astfel de cazuri. Kremlinul nu mai are nevoie de partide tradiționale oficiale în Duma.

Heilbrunn: Jirinovksi amenință că membrii săi vor demisiona din Duma și declară că Putin își pune partidul în cătușe și acționează ca Stalin.



Remciukov: Cuvinte goale. Apartenența la Duma este o condiție crucială pentru existența lor. Dacă renunță la Duma acum, cum este posibil să-șiasigure o campanie bună la alegerile pentru Duma de stat din septembrie 2021? Trebuie să fie la putere. Să nu acordați prea multă atenție declarațiilor lui Jirinovski.

Heilbrunn: Deci de ce a fost arestat Furgal?



Remciukov: Kremlinul vrea să le reamintească guvernatorilor sarcina lor principală. Să nu-și crească propriile ratinguri, ci să tragă serios și neobosit pentru ratingul tot mai mare al domnului Putin.

Heilbrunn: Vorbind despre rating, Centrul Levada indică faptul că încrederea publicului în Putin a scăzut la 25%. Mai mult decât atât, 58% dintre ruși sprijină o limită de vârstă pentru președintele în funcție, la 70 de ani. Putin are 68. Credeți că Putin se va confrunta cu o criză?



Remciukov: Prognosticul meu este de 55% la 45% că nu va candida la președinție în 2024. Haideți s-o recunoaștem: nu voia să un lame duck. Nu vroia ca elitele să caute un viitor lider, așadar trebuia ca ele să nu se mai gândească la viitor. Aceasta a fost principala obsesie a lui Putin. Tradiția din Bizanț este de a intriga și nu de a munci. Putin nu vrea să încurajeze așa ceva. Cel mai probabil, Putin va renunța la locul său de muncă în 2024 și nu va încălca spiritul Constituției.

Desigur, încrederea scade. Două treimi dintre ruși se așteaptă ca situația economică să se înrăutățească. În acest context, este într-adevăr paradoxal faptul că oamenii votează pentru Putin. Există însă evoluții internaționale care au ajutat la promovarea propagandei. La sfârșitul anilor ’80 și ’90, rușii aveau o viziune utopică asupra viitorului. America susținea ideea de libertate, dar acel ideal este acum distrus. Și nici asta nu e totul. După ani de propagandă, rușii nu cred că modelul Ucrainei – lupta pentru libertate – este viabil. Pe scurt, este mai bine să nu te îndepărtezi de vechiul regim. Cel de-al treilea lucru a fost idealul creșterii economice din China. Ei nu au urmărit calea Gorbaciov și nu s-au concentrat pe creșterea economică. Acum înțelegem că nici măcar creșterea economică chineză nu este viabilă – depinde prea mult de piețele americane. Rușii trăiesc fără niciun ideal. Starea de spirit politică a oamenilor nu este în favoarea tulburărilor.

Heilbrunn: Cum rămâne cu arestarea de către FSB a lui Ivan Safronov, care a fost consilier al lui Dmitri Rogozin, directorul general al Roscosmos, precum și a represiunii asupra altor jurnaliști?



Remciukov: Cazurile pot să difere. S-ar putea ca Safronov să dețină câteva secrete naționale după ce fel de oameni văd că au fost implicați în arestarea lui. Îi cunosc pe oamenii implicați și nu ar fi făcut-o dacă nu ar exista ceva acolo.

Când vine vorba de jurnaliști în general, am adoptat o lege împotriva falselor știri. Se duce o luptă împotriva mass-media. Cel mai probabil, am făcut o mișcare decisivă de a fi cu China, strategic, împotriva acestei lumi occidentale care a atacat ambele regimuri. Știți bine că China face același lucru în Hong Kong, pe care îl face Rusia în Rusia. Folosirea legislației de către China în Hong Kong este același lucru cu ce fac serviciile de securitate ruse – atacă presa și redu-o la tăcere.

Heilbrunn: Există o criză generală?



Remciukov: Am vorbit cu un oficial de top din Kremlin, a doua zi după alegeri. L-am întrebat: Victoria voastră înseamnă că te veți muta copleșitor împotriva opoziției? Oficialul mi-a răspuns: Nu, Putin vrea o țară unită. Sunt mai mult decât sigur că o va spune public. Câteva ore mai târziu, Putin a spus că a înțeles motivul celor care unii au votat „nu”. Trag concluzia că este aici o luptă a diferitelor facțiuni de dincolo de zidurile Kremlinului. Unii spun că nu va fi nicio opresiune. Alte grupuri consideră că pot crea o narațiune a opresiunii și împing puterea spre grupurile mai reacționare. Viața lor și prosperitatea multor oameni din Kremlin depind de cât de mare va fi izolarea politică a Rusiei de către Vest. Se duce o luptă între linii.

Heilbrunn: Dar, în general, rămâneți optimist?



Remciukov: Hodorkovski a spus că strategia de tranziție a luat sfârșit. Tactica trebuie să fie proteste, oameni pe străzi și oameni care sunt pregătiți să fie arestați. Dacă Kremlinul greșește – iar atunci când faci ceva, întotdeauna și greșești – și dacă situația economică nu se îmbunătățește, asta l-ar putea împinge pe Putin la un tip de conducere mai autoritar. În ultimii cinci ani, s-a văzut că după ce opoziția provoacă apare o legislație reactivă.

Rusia de azi este diferită de ceea ce era ea în anii ’90. Afacerile private erau extraordinar de eficiente. Nu ne-a lipsit nimic, nici apa și hârtia igienică. Căderea Uniunii Sovietice a început cu o lipsă de apă, săpun, zahăr. Astăzi Rusia este diferită. Problema este că din punct de vedere politic a devenit tensionată. Este ca și cum ți-ar lipsi oxigenul. E ca și cum te-ai afla la mare altitudine, dar cu puțin oxigen. Intelighenția vorbește „în bucătărie” despre aceste probleme, dar nu știm câți ani va predomina acest regim politic. Nu există niciun ideal pentru ce altă cale ar trebui să urmeze Rusia. Nu America. Nu Ucraina. Nu China. Rusia urmează vechiul său stil anti-occidental, care este aproape de idealul lui Putin.