De ce vrea Șor să pună mâna pe Stadionul Republican. Firmele și sediul partidului său sunt pe teritoriul stadionului

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

Sărbătorile de iarnă sunt unele dintre cele mai așteptate ale anului. Crăciunul este despre familie, despre timp petrecut alături de cei dragi, dar și despre cadouri și cele mai gustoase preparate. Este, totuși, o mică problemă. Cum putem să nu acumulăm kilograme în plus...

Ar putea părea greu de crezut, însă varza murată are o listă de beneficii mult mai lungă pentru sănătatea organismului decât în stare crudă. Asta se datorează valorii nutritive îmbunătățite în urma procesului de fermentație prin care trece. Află...

„Statele Unite regretă și critică adoptarea de astăzi a legislației de abrogare a Legii nr. 151 din 2018, ce autoriza vânzarea terenului fostului Stadion Republican către Statele Unite pentru construirea unui nou Complex al Ambasadei. Statele Unite au negociat în bună-credință cu guverne succesive ale Republicii Moldova timp de peste un deceniu achiziția terenului, iar această abrogare încalcă un acord bilateral obligatoriu, încalcă dreptul internațional și afectează negativ relațiile dintre SUA și Republica Moldova. Statele Unite sunt pregătite să investească peste 250 de milioane de dolari pentru a construi o nouă ambasadă la Chișinău, creând sute de locuri de muncă, sprijinind afacerile locale și revitalizând economia Chișinăului. După cum am spus în mod constant, orice nouă construcție pe acest teren va respecta semnificația lui culturală și istorică. Îndemnăm autoritățile Republicii Moldova să regândească acest pas și să-și onoreze obligațiunile asumate în urma negocierilor”, transmitea misiunea diplomatică.

„Astăzi am obținut o victorie importantă. Teritoriul stadionului republican a revenit în proprietatea statului. Iar la propunerea deputaților Platformei „Pentru Moldova” în lege a fost făcută o modificare foarte importantă – pe acest teritoriu va fi permisă construirea numai a obiectivelor sportiv-culturale. Acesta este primul pas spre realizarea ideii noastre de a construi pe locul stadionului „MoldovaLand” și „BasarabiaLand” – un complex important sportiv și de agrement, un parc de odihnă pentru familii, care va deveni un centru al unității naționale”, a scris Șor pe Facebook. Ambasada SUA a reacționat dur la decizia luată de Șor și Dodon acuzând că această abrogare încalcă un acord bilateral obligatoriu și afectează relațiile dintre SUA și R. Moldova.

Urma lui Șor pe terenul stadionul Republican poate fi observată foarte ușor în special când analizăm adresele fizice și juridice ale companiilor care fac parte din holdingul acestuia. Compania Dufremol care deține monopolul piața produselor Dutyfree, până în 2018 avea adresa fizică și juridică Tighina 12, unde se află Stadionul Republican. D.F.I. SRL condusă de Viorel Melnic, fost membru al partidului Șor, la fel a fost înregistrată pe Tighina 12. Și compania de asigurări Klassika Asigurări care aparține prin interpuși tot lui Șor are un oficiu deschis la fel pe terenul stadionului republican.

Pe respectivul teren se află parcele și edificii privatizate de mai mulți agenți economici și persoane fizice, care conform deciziei Guvernului din 2018 trebuiau să fie expropriați de aceste terenuri, odată ce acolo va fi construită un nou sediu al ambasadei SUA. Astfel, unul din aceste edificii este fostul bloc administrativ al Stadionului Republican, în care la ora de față își are sediul „Partidul Șor”. Vedeți detalii:(DOC) Guvernul a aprobat. Ambasada SUA își va construi sediu pe terenul fostului Stadion Republican

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

