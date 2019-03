De la ”ei nu sunt acolo” până la ”de ce să ne mai ascundem”. Cum oficialii ruși negau OCUPAREA Crimeei

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

​Tesla Motors a anunțat că versiunea cea mai ieftină a Model 3, cea de 35.000 de dolari, este disponibilă pentru a fi comandată. Modelul are o autonomie de 350 km, iar la 37.000 de dolari poate fi comandată varianta cu autonomie de 420 km. Elon Musk a promis acum doi ani lansarea acestei...

Wolf i-a spus lui Putin: „Mai târziu, ați recunoscut că a existat armată rusă în Crimeea dar înainte de asta ați negat acest lucru”. Putin a răspuns: „Nu am negat nimic. Armata rusă era mereu acolo”.

Putin a spus că decizia de a trimite trupele ruse a fost luata pentru a proteja populația locală predominant rusofonă de naționaliștii ucraineni și pentru a preveni ciocnirile dintre armata rusă și cea ucraineană: „Pentru a bloca și dezarma 20.000 de persoane, bine înarmate, aveam nevoie de un anumit numar de personal și nu doar din punct de vedere al cantității, ci și al calității. Aveam nevoie de specialiști care sa poata face acest lucru. De aceea, ce sa ne mai ascundem, am dat ordin Ministerului Apărării ca sub masca consolidării protecției instalațiilor militare din Crimeea, să transfere o unitate specială a GRU și forțe ale puscasilor marini si ale parașutiștilor”.

În plus, in documenta se sustine că Putin a trimis mii de soldați și ofițeri din Rusia în Crimeea argumentandu-se că actiuena era legală, deoarece numărul total de trupe nu a depășit 25.000 de persoane, așa cum se stabilise prin acorduri bilaterale. Cu toate acestea, în conformitate cu aceste acorduri, Rusia era obligată să obțină consimțământul Ucrainei pentru mișcarea trupelor în afara bazei militare din Sevastopol și nu i se permitea „amestecul în afacerile interne ale Ucrainei”.

La numai un an după anexare, Rusia a încetat să pretindă că nu a participat la ocuparea armată a Crimeei. În martie 2015, un post de televiziune de stat a prezentat un documentar despre Putin, în care presedintele rus vorbea despre intenția sa de a ocupa Crimeea după ce Ianukovici și-a pierdut puterea: „Despartandu-ne, nu mă ascund, i-am spus tuturor colegilor mei și erau patru, că în Ucraina suntem forțați să începem lucrările privind readucerea Crimeei în Rusia”.

OK, noi am fost

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la o conferință de presă la Madrid că „forțele pro-ruse” din Crimeea nu sunt subordonate Moscovei, iar personalul bazei militare rusești din Sevastopol a ramas in cazarma: „În ceea ce privește militarii Flotei Mării Negre a Federației Ruse, ei se afla în locurile de desfășurare permanenta. Da, au fost luate măsuri speciale suplimentare pentru a crește vigilența și pentru a asigura siguranța bazelor Flotei Mării Negre”.

În ciuda faptului că participarea armatei ruse are evidentă, Putin a spus: „Acestea sunt forțe locale de autoapărare”.

Cu toate acestea, în aceeași zi, ambasadorul rus la Uniunea Europeană, Vladimir Cijov, a declarat într-un interviu acordat Euronews că nu există trupe rusești pe aeroport: „Acolo in genere nu există niciun trupe, cel puțin rusesti”. Câteva zile mai târziu, președintele rus Vladimir Putin a răspuns pentru prima dată la întrebarea dacă trupele ruse blochează unitatile armatei ucrainene din Crimeea.

La o zi după ocuparea Parlamentului Crimeei și a clădirii guvernului, soldații în uniforme verzi au capturat si aeroportul din Simferopol. Unii pasagerii aflati in acel moment pe aeroport aplaudau si strigau ”Rusia! Rusia!”

În următoarele două săptămâni, militarii în aceeași uniformă au ocupat întreaga Crimee, au înconjurau bazele militare ucrainene și au ocupat facilități strategice. Era evident că operatiunea era desfasurata de armata rusă. Unul dintre soldați chiar au recunoscut acest lucru in fata camerei.

