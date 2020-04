De Paște, pensionarii NU vor primi cei 700 de lei promiși de Dodon: „El repară Memorialul, nu-i PASĂ de noi, cei necăjiți”

„La începutul lunii februarie, Igor Dodon anunța fastuos că ajutorul unic de 700 de lei pe care l-au primit pensionarii în ajunul Crăciunului va fi oferit și de Paște. Au mai rămas trei zile până la sfintele sărbători, dar pensionarii nu au primit nici măcar un leu. Igor Dodon dă vina pe pandemia COVID-19, care stagnează economia țării”, informează jurnal.md

În februarie, în urma ședinței dintre președintele Parlamentului, Zinaida Greceanâi, și prim-ministrul Ion Chicu, Igor Dodon anunța că guvernul urma să aprobe unele inițiative sociale. Astfel, ajutorul unic de sărbători, cei 700 de lei de Crăciun, urma să fie oferit și de Paște pentru toți pensionarii care primesc o pensie mai mică de 2000 de lei.

„Nu am primit niciun leu din cei 700 cu care se lăuda președintele. Cât oare o să-și mai bată joc aceștia de noi”, ne spune doamna Nina din Călărași, care spera că cei 700 de lei să-i cheltuie pentru a procura un kilogram de salam mai bun, căruia, spune femeia, i-a uitat gustul.

„Bine că Dodon n-o uitat să-mi trimită scrisoare iarna și să se laude că ne vor da ajutoare, numai cu vorba a rămas. Eu mă tem că nici pensia nu ne-o vor da, că pe cei 700 de lei demult am pus cruce. Dodon are de reparat memorialul de milioane, nu-i mai pasă lui de noi, necăjiții. Acum și cu boala asta care bântuie o să murim ca muștele și n-o să aibă nici cine ne îngropa”, se plânge doamna Maria, pensionară de 70 de ani, din Glodeni.

„Am și uitat că trebuie să primesc 700 de lei... Dar nu am primit niciun leu în plus la pensia mea de 1.158 de lei. Deja am cheltuit-o pe medicamente și servicii comunale, de Paște nu știu ce voi mânca”, susține domnul Tudor, 73 ani, din Sângera, municipiul Chișinău.

În cadrul emisiunii de pe facebook „Președintele răspunde”, Igor Dodon dă vina pe situația economică din RM, provocată de pandemia COVID-19.



Minciuni Dodoniste, la foc automat:

„Noi neapărat pe parcursul anului o sa oferim încă odată acest ajutor unic. Nu știu dacă exact dacă acum sau după această perioadă o să fie luată o decizie în acest sens, dar sigur că acest ajutor va fi. Noi o să facem tot posibilul să găsim resursele necesare pentru acest ajutor. Vedeți că acum economia țării stagnează din cauza coronavirusului”, a menționat Igor Dodon.



Conform Casei Naționale de Asigurări Sociale, la data de 1 octombrie 2019 în Republica Moldova se înregistrau 700.467 de pesionari. Dintre aceștia, 528.185 primesc o pensie pentru limita de vârstă în valoare de 1.840 de lei.