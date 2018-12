De Revelion vom avea temperaturi moderat de reci, cu ninsori slabe

O altă modalitate de a ghici viitorul meteo este aceea în care se folosesc cărbunii făcuţi dintr-un singur lemn. Aceştia se pun pe vatră şi fiecăruia i se atribuie numele unei cereale. În dimineaţa noului an se verifică starea acestora. Cereala corespunzătoare cărbunelui făcut cenuşă se va coace bine vara următoare. Dacă însă cărbunele este intact, cereala respectivă nu va rodi. Atunci când este jumătate făcut cenuşă, pâinea va fi săracă.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ultimele zile din anul curent vor fi determinate de temperaturi încadrate între 1-6 grade Celsius, ziua, şi 0 – minus 5 grade, noaptea. Aceleaşi tendinţe se vor păstra şi în primele zile ale anului următor, când se prevede ger noaptea, iar ziua valorile termice vor oscila între minus 2 grade – plus 3 grade Celsius. De Revelion se aşteaptă şi precipitaţii. Acestea vor cădea izolat, în diferite zone ale ţării. Astfel, la nord se prevăd ninsori, lapoviţă, iar la centru şi sud – ploi, iar pe alocuri ninsori slabe.

Stela Stângaci a fost rechemată din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, Republica Malta și pe lângă Ordinul Suveran Maltez prin cumul. Decizia a fost luată la ultima ședință a guvernului din acest an,...

