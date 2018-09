DE UNDE BANI? /// Fundația condusă de soția președintelui, Galina Dodon a finanțat organizarea Congresului Mondial a Familiilor

Sponsorii Congresului Mondial al Familiilor, care are loc în perioada 14-15 septembrie 2018, la Chișinău sunt Fundaţia Galinei Dodon – „Din suflet” și Organizaţia Internaţională pentru Familie (International Organization for the Family, OIF).

Astfel, președintele OIF, Brian Brown susține că contribuția entității pe care o conduce la organizarea evenimentului este estimată la 40.000 de dolari, restul cheltuielilor fiind achitate de Fundația condusă de soția președintelui, Galina Dodon.



„Nu știu numărul exact, sub 40.000 de dolari. A ajutat și Fundația „Din Suflet”, a spus Brown, Întrebat despre contribuția OIF pentru Congresul Mondial al Familiilor.

Pe de altă parte, ieri, 14 septembrie 2018, Igor Dodon a spus că organizația condusă de Brian Brown și-a asumat în mare parte cheltuielile pentru eveniment. Acesta a promis că după ce se va încheia evenimentul, va reveni cu mai multe detalii referitor la cheltuielile suportate de Fundația soției sale.





Sursa: zdg.md