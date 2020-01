Deasupra unei toalete publice din Bălți vor să deschidă un Sushi bar

Un agent economic din Bălți intenționează să deschidă un Sushi bar chiar deasupra veceului public din parcul central. Ideea dată a fost criticată de viceprimarul orașului Nicolai Grigorișin, la ședința de miercuri a serviciilor comunale. Potrivit lui Grigorișin, clădirea unde va funcționa barul cu bucătărie japoneză a fost vândută ilegal la începutul anului 2000.





Am primit o solicitare cu privire la deschiderea unei unități de alimentație publică. Am început să analizez cererea și am constata că va funcționa pe locul unde este veceul public. Spuneți-i doamnei Zinkovschi să-mi pregătească o scrisoare de serviciu în care să precizeze cum a fost vândut acest lot de teren în parc și să pregătim materialele necesare pentru a le trimite la procuratură, spune viceprimarul

Responsabila de la Direcția Proprietate Municipală și Relații Funciare a refuzat să ofere comentarii la acest subiect.

Cer scuze, nu! Nu ofer nicio informație, a declarat nemulțumită Galina Zincovschi, șefa DPMRF

Proprietarul edificiului unde urmează să fie deschis sushi barul a refuzat să vorbească în fața camerei de luat vederi. Însă, bărbatul a povestit că a cumpărat clădirea și terenul adiacent la o licitație publică.

Deoacamdată nu va fi nimic deschis. Trebuie să ne clarificăm cu acești tovarăși. Despre ce a vorbit el (n.r: viceprimarul). Pentru că el nu înțelege că bunul a fost cumpărat la licitație. Face doar gălăgie. Omul a decis așa. A închiriat spațiul și vrea să deschidă ceva acolo. Cred că a trecut drumul cuiva. De aia și pun bețe în roate, a precizat proprietarul clădirii