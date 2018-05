Decizia care poate ARUNCA ÎN AER scena politică din România. Când se va face anunțul oficial

CCR va dezbate, astăzi, sesizarea Guvernului cu privire la existenţa unui conflict între Executiv şi Preşedinţie, în urma refuzului lui Klaus Iohannis de a-l revoca din funcţie pe procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, la şedinţă anunţându-şi prezenţa şi Tudorel Toader.

Tudorel Toader a declarat, joi, la Curtea Constituţională, acolo unde susţine punctul de vedere al Executivului în conflictul între Guvern şi Preşedinţie privind revocarea procurorului-şef DNA, că Laura Codruţa Kovesi şi-a exercitat funcţia în mod discreţionar şi că toate cele 20 de puncte ale raportului prin care a cerut ca aceasta să plece din funcţie au devenit mai actuale ca oricând.

"Între timp, cele 20 de puncte (ale raportului -n.r.) au dobândit, în opinia mea, au devenit şi mai actuale şi mai evidente, cu referire la activitatea managerială a procurorului şef DNA. Concluzia trasă atunci a fost aceea că procurorul şef DNA şi-a exercitat şi îşi exercită în continuare în mod discreţionar funcţia pe care o deţine, deturnând activitatea de combatere a corupţiei şi activitatea instituţiei anticorpţie, deturnând practic de la rolul său constituţional şi legal", a declarat Tudorel Toader.





Ministrul Justiţiei a spus că refuzul preşedintelui de a o revoca pe Laura Codruţa Kovesi, pe motive de oportunitate politică, duce la un blocaj.

"Noi am considerat că refuzul preşedintelui de a da curs cererii de revocare din funcţie a procurorului şef DNA, cu motivarea în sensul lipsei de oportunitate a măsurii, este de natură de creeze un blocaj instituţional, prin refuzul revocării, cu consecinţa unui conflict juridic de natură instituţională. (...) Aş mai adăuga faptul că ministrul Justiţiei are autoritate asupra procurorilor pe care i-o conferă articolul 132 din Constituţie, are criteriile de evaluare ale activităţii manageriale, preşedintele României nu are autoritate asupra procurorilor conferită de Constituţie, nu are instrumente de apreciere a activităţi profesionale", a completat Toader.

Ministrul Justiţiei a mai spus că sesizarea Guvernului este una întemeiată.

"Întrebarea principală care vă este adresată este dacă preşedintele are un drept de veto în procedura de revocare a procurorilor şefi , răspunsul la această întrebare oferă soluţii pentru eliminarea blocajului şi conduitei de urmat", a mai declarat Tudorel Toader.

CCR a primit sesizarea din partea Executivului pe acest subiect pe 23 aprilie, după ce şeful statului a refuzat să dea curs cererii de revocare a Laurei Codruţa Kovesi, anunţând că motivele invocate de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, nu au fost de natură să îl convingă.

Imediat, ministrul Justiţiei a anunţat că va fi sesizată Curtea Constituţională.

Tudorel Toader a declarat, sâmbătă, la Sinaia, că va merge personal la Curtea Constituţională pentru a susţine punctul de vedere al Guvernului, în cazul refuzului preşedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi.

„Da, voi merge personal. Am vorbit cu doamna premier şi sigur m-a solicitat ca eu să susţin cele statuate, cele stabilite în sesizare”, a spus Toader.

Întrebat care este argumentul forte pe care îl va invoca, ministrul Justiţiei a răspuns: „neconstituţionalitatea comportamentului şi crearea unui blocaj instituţional între preşedintele României, pe de o parte, ministrul Justiţiei, parte a Guvernului, în acelaşi timp”.

Pe 22 februarie, ministrul Justiţiei Tudorel Toader a cerut revocarea şefei DNA, reţinând în sarcina acesteia 20 de „acte şi fapte de netolerat”. Printre acestea, Toader a menţionat ancheta în cazul OUG 13, refuzul de a se prezenta la audierile din Parlament, falsurile din dosare, lipsa unei reacţii adecvate în cazul presupuselor abuzuri de la DNA Ploieşti, precum şi afectarea imaginii României prin dezinformarea forurilor europene.

Timp de 80 de minute, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a prezentat, în sinteză, raportul de 36 de pagini privind activitatea managerială la nivelul conducerii DNA, reţinând în sarcina Laurei Codruţa Kovesi 20 de „acte şi fapte de netolerat”, pentru care a cerut revocarea.

