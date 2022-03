Decizia de plasare în arest a ex-directorului interimar al SA „Drumuri-Cahul” va fi contestată

„La 21 martie 2022, magistrații Judecătoriei Cahul, sediul Central au examinat demersurile procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție Oficiul Sud cu privire la aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv, pe un termen de 30 zile în privința ex-directorului interimar al SA „Drumuri-Cahul”, actual consilier municipal în Cahul și unui angajat al SA „Drumuri-Cahul”, precum și administratorului unul agent economic, reținuți pe un termen de 72 de ore, de către procurorii anticorupție, pentru delapidarea averii străine, săvârșită în proporții deosebit de mari”, se artă în nota informativă a Procuraturii.

