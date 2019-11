DECIZIE la CCA: Dodon își mai adaugă un post de televiziune în trust

Colegul ei, Corneliu Mihalache, a invocat „legătura de suflet” pe care o are cu angajații acestui post de televiziune, aceștia fiind foști anajați ai „NIT”-ului, și a votat pentru.

Singurul membru al CCA care a votat împotrivă a fost Olga Guțuțui. „Asistăm la concentrarea media sub influența unor factori politici”, și-a argumentat Guțuțui decizia.

Actualitate 4 Noiembrie 2019, ora: 13:07

Doi soti au devenit primari in orase diferite. Barbatul in orasul Rascani, iar femeia, la Drochia. Ambii au candidat din partea "Partidului Nostru". Astfel, in orasul Drochia, Nina Cereteu a castigat din primul tur si a obtinut 63,83 %. Iar sotul ei, Victor Bogatico, a invins din al...