Decizie NEAȘTEPTATĂ: Ion Ceban pleacă de la Dodon. Ce își propune să facă în continuare // VIDEO

Fostul candidat PSRM la funcția de primar general, Ion Ceban, care a pierdut alegerile în fața lui Andrei Năstase, își va da demisia din funcția de consilier și purtător de cuvânt al președintelui Igor Dodon. Anunțul a fost făcut de către acesta în cadrul unei conferințe de presă.

Chiar dacă a pierdut alegerile în fața lui Năstase, socialistul Ion Ceban a apărut binedispus la conferința de presă și a ținut să facă niște declarații total neașteptate.

„Astăzi voi face câteva anunțuri. Am vorbit cu președintele Dodon și am luat decizia să-mi dau demisia din funcția de consilier și purtător de cuvânt al președintelui. Începând de luni, ora 8.00, mă găsiți zilnic la Primăria Chișinău. Mă voi concentra doar pe problemele capitalei”, a declarat Ceban.





Socialistul a promis că, în calitate de lider al fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinău, nu va bloca nicio inițiativă bună a primarului ales, Andrei Năstase. „Mai mult, noi am cerut convocarea CMC. Am înregistrat mai multe proiecte, care sper ca să fie votate de consilieri. E vorba de rectificarea bugetului, pentru ca să acordăm suplimente pentru medici, asistente medicale etc. Să vedem cine nu va susține aceste inițiative”, a precizat Ceban.

De asemenea, sursa citată a menționat că va candida la alegerile din 2019 și s-a arătat sigur că va câștiga.



