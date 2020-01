Decizie radicală a PPDA: nu va mai înainta un candidat pentru alegerile parlamentare noi din circumscripția Hancesti

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce aveau să urmeze câteva obiective clar conturate ce urmau a fi aduse la cunoştinţa marilor...

Ce sunt coronavirusurile Noul virus din China se extinde cu repeziciune în lume. Cinci persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare în Scoția și o alta, în Irlanda de Nord. În China, 25 de oameni au murit și peste 800 s-au îmbolnăvit. 13 cazuri au...

28.01.2020 Ora 18:30 Sala Studio „Copiii Foametei. Mărturii ” de Alexei Vakulovski Durata spectacolului - 1h 40m / Pauză: Nu Spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani. „Luminiţa Ţâcu împreună cu toată echipa a reuşit să desăvârşească...

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, consideră că lidera PAS, Maia Sandu, nu trebuie să candideze la alegerile prezidenţiale de la sfârşitul acestui an, din cauză că acest fapt îi va garanta victoria actualului preşedinte, Igor Dodon. În opinia sa, dacă Maia...

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de...

Deputatul Ilan Șor a reacționat pe rețelele de socializare la declarațiile lui Dodon. Liderul partidului și fostul primar al or. Orhei a atras atenția, printre altele, la comentariile președintelui făcute pe rețelele sociale în ajunul vizitei sale în Israel. Făcând...

"Cu toate acestea, consideram ca mai exista timp pentru ca partidele proeuropene sa-si reconsidere pozitiile si sa accepte inaintarea unui candidat comun al fortelor proeuropene", se arata in comunicat. Pana acum, pentru alegerile parlamentare noi din 15 martie si-au anuntat candidatii:

Formatiunea regreta ca partidele proeuropene si nationale au preferat sa-si inainteze candidatii pentru aceasta circumscriptie fara coordonare reciproca, deviind in felul acesta de la principiile care au stat la baza succesului din alegerile parlamentare din 2019.

Platforma DA anunta ca nu va mai inainta niciun candidat pentru alegerile parlamentare noi din circumscriptia Hancesti. "Platforma DA trateaza alegerile parlamentare noi in circumscriptia nr. 38 cu mare responsabilitate si prin prisma necesitatii unitatii dreptei, inclusiv din perspectiva marilor confruntari politice programate pentru 2020. Chiar daca studiile sociologice independente il acrediteaza pe Andrei Nastase cu cele mai mari sanse de victorie in circumscriptia nr. 38, Platforma DA a solicitat partidelor proeuropene identificarea unui candidat apartinic comun, ca prim test pentru urmatoarele batalii politice la nivel national", se arata intr-un comunicat de emis de Platforma DA.

