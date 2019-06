Decizii de ultimă oră, aprobate de Guvern: Terenul fostului stadion republican, alocat pentru construcția ambasadei SUA si transferul ambasadei Moldovei de la Tel Aviv la Iersusalim

Anunțul a fost făcut de către prim-ministrul Pavel Filip, după ședința Executivului. ” Am ținut să aprobăm de urgență aceste hotărâri ținând cont de situația politică incertă din țară. Cu atât mai mult, ținând cont că Partidul Socialiștilor a încercat să blocheze aceste proiecte, pentru că președintele Dodon le-a blocat și a fost suspendat din funcție de către Curtea Constituțională pentru alocarea terenului Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru construcția ambasadei. La fel, ca să fim siguri că situația în privința acestor două angajamente luate în fața Guvernului SUA va rămâne stabilă, indiferent de rezultatul alegerilor parlamentare anticipat e”, a explicat Pavel Filip.

Sezonul 2 al serialului "Killing Eve" s-a lansat, in sfarsit, si in Marea Britanie, iar BBC a dezvaluit cifrele inregistrate pe iPlayer dupa marea premiera.

Aproape o treime dintre ruși susțin ocupația „sud-estului Ucrainei”, iar o altă treime considera ca in teritoriile ocupate ar trebuie creat un „stat independent”, reiese din datele unui sondaj sociologic realizat de „Levada Center” in Rusia și citat de UNIAN.

Kim Jong Nam, fratele vitreg al actualului lider de la Phenian, care a fost asasinat în februarie 2017 în Malaysia, era informator al Agenției Centrale de Informații din SUA, potrivit publicației The Wall Street Journal, informează cotidianul The New York Times, scrie Mediafax.