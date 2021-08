În esență, aceste două drepturi fac din Declarația de Independență a Republicii Moldova un adevărat testament lăsat nouă și viitoarelor generații de părinții noștri. Întrebarea zilei este, totuși, dacă noi mai suntem în măsură să realizam aceste idealuri sacre, dacă ne mai putem ridica la înălțimea aspirațiilor părinților noștri. La 11 iulie 2021, am demonstrat cu toții că nu suntem indiferenți de testamentul independenței noastre, că ne pasă de viitorul Republicii Moldova și de noi înșine. Ne-am mobilizat, ne-am unit și am ales o nouă clasă politică, tânără, integră și, sper, ambițioasă pe măsura idealurilor Declarației de Independență, care este, în fond, chezășia viitoarelor noastre împliniri naționale.

Festivitățile anunțate de autorități cu această ocazie nu vor estompa dezamăgirile noastre. E greu să te bucuri de o zi atât de importantă din istoria noastră recentă, când o treime din populația țării a luat calea pribegiei în căutarea unui trai decent; când economia țării, exploatată de monopoluri și scheme tenebre, îi sărăcește pe moldoveni; când statul de drept e putred de corupt; când justiția îi protejează pe marii corupți; când armata rusă staționează în continuare ilegal pe teritoriul țării; când țara e sfâșiată de separatism; când autoritățile constituționale subvenționează regimul separatist de la Tiraspol; când Limba Română nu-și are locul meritat în Constituția țării, etc..

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Muzica în public va fi interzisă de talibani, a anunțat purtătorul de cuvânt al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, într-un interviu pentru The New York Times. „Muzica este interzisă în Islam”, a spus acesta, „dar sperăm că putem convinge...

The New York Times

Actualitate 26 August 2021, ora: 09:15

Am fost bucuros sa o vad pe doamna Presedinte Maia Sandu la Platforma Crimeea, insa am ramas mirat de discursul dumneaei, a avut o scapare regretabila cand a pierdut ocazia sa aduca in lumina paralele dintre conflictul transnistrean si ce se intampla in Ucraina.