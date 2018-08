Declarație: Biserica Ortodoxă controlată de la Moscova face curățenie în propriile rânduri, folosindu-l pe preotul Melinte

„Cazul preotului Melinte este extrem de grav. In aceste zile, el renunta la propriile convingeri referitor la caracterul binevoitor al religiei ortox crestine pentru a fi primit inapoi in sanul bisericii, care l-a exclus pe motivul ca Melinte ar promova pacatul cand contacteaza cu minoritatile sexuale”. Despre acest subiect a vorbit politologul, Dionis Cenușa, în cadrul unei postări pe o rețea de socializare.



„Este trist si grav ca un preot este izolat de comunitatea religioasa pentru a fi fortat sa admita ca a gresit atunci cand a manifestat si promovat o atitudine toleranta fata de cei discriminati. In mod practic, Biserica Ortodoxa controlata de la Moscova face curatenie in propriile randuri, folosindu-l pe preotul Melinte ca pe un anti-exemplu. Prin urmare, comunitatea preotilor se va abtine de orice exprimare a tolerantei, deoarece „politia” din interiorul bisericii ii poate penaliza”, a precizat el.

Prin urmare, politologul, s-a referit și la toleranța unui preot. „Capitularea lui Melinte ne demonstreaza cat de vulnerabil poate fi un preot tolerant in interiorul unei institutii rigide, care contracareaza orice semn de gandire neconventionala, pozitiva si incluziva fata de cei pe care biserica ii trateaza ca pe un ‘pacat’”.





Totodată, el a efectuat și cțteva concluzii la acest subiect. „Cu sau fara factorul rusesc, biserica nu are niciun privilegiu comparativ cu celelalte institutii in stat, care potrivit Constitutiei este laic. De aceea, presiunile la care a fost expus preotul Melinte sunt inadmisibile, nu doar pentru ca sunt o forma de violare a drepturilor omului (presiuni psihologice, hartuire), dar si pentru ca in esenta incurajeaza comportamentul intolerant fata de grupurile discriminate in societate”.

Sursa: http://oficial.md/