DECLARAȚII /// Guvernul are zile NUMĂRATE și va cadea cel mult într-o saptamana / Mobilizare în Parlament împotriva lui Dodon

Guvernul poate sa mai ceara numai Mitropoliei, sa delege un sobor de preoti, care sa vina si sa-i citeasca prohodul.

Este evident, ca Guvernul are zile numarate si va cadea, cel mult intr-o saptamana, iar in mediul politic, in Parlament si nu numai, are loc o mobilizare impotriva lui Dodon, cum a fost si impotriva lui Plahotniuc.

Precizare - la fel trebuie sa aiba loc mobilizarea si impotriva “urmasilor” lui Plahotniuc, ai lui Dodon, ai lui Sor, care si ei nu mai au ce cauta in politica.

In ceea ce-l priveste pe Nicolae Rosca de la Curtea Constitutionala si replica sa - nu este vorba ca el a spus prea mult, este vorba ca ani la rand multi au spus prea putin sau nu au spus nimic.

Dorin Chirtoacă / facebook.com